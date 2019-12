ONU: Más de 235,000 civiles huyeron del noroeste de Siria en dos semanas

Naciones Unidas informó este viernes que más de 235.000 civiles huyeron de sus casas en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, durante una campaña de ataques aéreos y de artillería respaldada por Rusia en las últimas dos semanas.

Desde el 16 de diciembre, las fuerzas del presidente sirio Bashar al Asad, con el apoyo de la fuerza aérea rusa, han intensificado sus bombardeos sobre la región, controlada por rebeldes y extremistas, a pesar de una tregua anunciada en agosto.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, dijo que la mayoría de las personas han huido de la ciudad de Maarat al-Numan, de pueblos y aldeas del sur de Idlib, de la ciudad de Idlib y de campamentos a lo largo de la frontera entre Siria y Turquía.

El reporte señala que Maarat al-Numan y las áreas campestres de los alrededores “están casi vacías”.

Moscú y Damasco rechazan las acusaciones de bombardeos indiscriminados contra civiles, alegando que luchan contra militantes islámicos.

Los servicios de rescate y testigos afirman que muchos poblados están en ruinas y decenas de centros médicos quedaron destruidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este jueves que Rusia, Siria e Irán están matando civiles en la provincia siria de Idlib y dijo que Turquía estaba trabajando duro para poner fin a la “carnicería”.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands of innocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2019