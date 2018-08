Ordenan liquidación forzosa de la casa de valores Blue Numbers Securities Inc.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ordenó la liquidación forzosa de la casa de valores Blue Numbers Securities Inc. y designó a Rafael Moscarella Valladares como liquidador.

De acuerdo con la Resolución No. SMV-370-18 del 22 de agosto de 2008, la casa valores Blue Numbers Securities Inc. muestra falta de supervisión y gerencia, debido tanto a perfiles inadecuados en posiciones gerenciales, como en una estructura débil de Gobierno Corporativo, con una Junta Directiva poco involucrada y comités de apoyo que no ejecutan adecuadamente sus funciones.

“Esta situación implica no solamente falta de estrategia de negocios, sino también un débil control, seguimiento y monitoreo de las actividades de la casa de valores y una evidente falta de lineamientos operacionales y gerenciales”, donde cada quien lleva acciones sin la debida coordinaciones”, señala la Resolución.

Igualmente se indica que “aspectos claves de la operación son manejados remotamente desde la República Bolivariana de Venezuela”.

El documento detalla que entre estos puntos están: tesorería, acceso a las cuentas de bancos y custodios, contabilidad y relación con la cartera de clientes, entre otros.

“Dichos manejos se efectúan con ausencia de procedimientos escritos, sin los controles, verificación y coordinación adecuados, permitiendo comprometer a la casa de valores en contratos de los cuales no hay registro, ni conocimiento por parte del personal de Blue Numbers Securities que labora en la República de Panamá”, destaca el documento de la SVP.

También señala que esta casa de valores ha sido sancionada en reiteradas ocasiones.

Blue Numbers Securities recibió autorización para operar en Panamá el 20 de junio de 2009.

Manuel Luna G.

mluna@capital.com.pa

Capital Financiero