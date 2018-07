Óscar Ramírez reemplaza a Carlos Duboy en Tocumen, S.A. y asume retos para la optimización del aeropuerto

El ingeniero Oscar Ramírez, exrector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), reemplaza a Carlos Duboy en el cargo de gerente general de Tocumen, S.A., quien presentó su renuncia el 8 de junio de 2018, haciéndose efectiva a partir del lunes 16 de julio de este año.

El nombramiento de Ramírez lo confirmó el presidente de Panamá, Juan C. Varela, la noche de este viernes 13 de julio, a través de la Secretaría de Comunicación del Estado.

Duboy estuvo al frente de Tocumen, S.A. por aproximadamente diez meses, desde el 20 de abril de 2017, cuando reemplazó a Joseph Fidanque III, quien fue el primero en ocupar el puesto de gerente general de esa empresa en el actual gobierno de Varela, desde julio de 2014.

En tanto que Ramírez, egresado de la UTP como Ingeniero Civil y doctorado en Filosofía, Ingeniería Estructural y Sísmica, de la State University of New York at Buffalo de Estados Unidos, es miembro de la junta directiva del Canal de Panamá.

Adicionalmente, Ramírez es delegado del Ministerio de la Presidencia en la Comisión de Alto Nivel del proyecto ferroviario Panamá – Chiriquí, cuyo estudio de factibilidad se realiza actualmente con la participación de técnicos y especialistas de la República Popular China.

Tocumen, S.A. un ‘activo clave’

Para el presidente Varela, el Aeropuerto Internacional de Tocumen es “uno de los activos más importantes que tiene el país”, que se encuentra en un proceso de modernización y optimización de la terminal aérea.

Ahora bien, Tocumen, S.A. no solo administra y opera el Aeropuerto Internacional de Tocumen, considerado un hub regional porque enlaza trayectos desde Norte, Centro y Sur América, El Caribe, Europa y, desde este año 2018, Asia.

La empresa también es la responsable de la administración y operación de los aeropuertos regionales Enrique Malek (David, Chiriquí), Scarlett Raquel Martínez (Río Hato, Coclé) y Enrique Jiménez (Colón), además del aeropuerto internacional Panamá Pacífico, en Howard.

Sin embargo, el punto focal de la empresa está en el aeropuerto de Tocumen, que según sus propios registros en 2017 recibió 15.6 millones de pasajeros.

“Este aeropuerto panameño sirve a más de 90 destinos en 36 países de América y Europa y atiende el consumo diario de combustible de 40 aerolíneas”, Tocumen, S.A.

A propósito de su 71 aniversario, el pasado 1 de junio, y sus 15 años como entidad corporativa instaurada en 2003, el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. informó que −actualmente− la industria de la aviación representa el 14.8% del producto interno bruto de Panamá (PIB).

Esto, dijo Tocumen, S.A., según el informe Beneficios económicos del transporte aéreo en Panamá, preparado por de Oxford Economics en colaboración con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

Terminal aérea en expansión

La Secretaría de Comunicación del Estado recordó, en su comunicado de prensa, que Ramírez como nuevo gerente general de Tocumen, S.A., “tendrá la responsabilidad de culminar la construcción del Terminal 2” (T2) del aeropuerto de Tocumen que tiene un avance físico del 92%.

La proyección oficial es que la T2 esté lista a finales de este 2018, antes de la Jornada Mundial de la Juventud que se hará en ciudad de Panamá del 22 al 27 de enero de 2019, con la visita del papa Francisco, por lo que se espera un alto tráfico de pasajeros para esas fechas.

Cuando esté lista la obra, cuyo monto supera los $800 millones, y entre en operación el aeropuerto de Tocumen podrá manejar entre 20 y 25 millones de pasajeros por año, de acuerdo con Tocumen, S.A.

Con la entrada de la T2, este aeropuerto contará con 54 puertas de abordaje y 12 posiciones remotas, 4 en la T1 y 8 en la T2.

También permitirá la movilización de más de 7 mil 200 maletas por hora, entre ambas terminales del aeropuerto, según las proyecciones oficiales.

En la terminal 2 de #Tocumen funcionará el nuevo sistema de manejo de equipaje (BHS) que permitirá movilizar más de 7, 200 maletas por hora entre ambas terminales del aeropuerto. Contará con 4 carruseles de 80 metros lineales para la entrega de maletas a los pasajeros. Más ⬇ pic.twitter.com/7Q2i0REmXm — Aeropuerto Tocumen (@tocumenaero) 30 de mayo de 2018

Datos de interés sobre el aeropuerto de Tocumen

🔹En marzo de 2018, la agencia de medición de riesgo Standard & Poor’s otorgó la calificación de emisor AA al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

🔹En junio de 2018, la construcción de los tres nuevos tanques de almacenaje de combustible de aviación (jet fuel) para el Aeropuerto Internacional de Tocumen reporta un 62% de avance.

🔹El plan de modernización y optimización de la terminal aérea incluye: adecuación del pavimento calle de rodaje (pistas), plataforma para estacionamiento de aeronaves y el sistema de distribución eléctrico; y la planta de manejo de desechos internacionales y tanques de combustibles, entre otros servicios.

