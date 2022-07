Pacientes indígenas se mantienen estables, afirma el Minsa

El Ministerio de Salud informa a la ciudadanía que se brinda seguimiento a dos pacientes indígenas quienes la mañana del pasado sábado resultaron con lesiones cuando fueron arrollados por transportistas de carga en la comunidad de Horconcitos, tras la negativa de los manifestantes de abrir el paso en medio de las protestas que hasta ayer cumplían 20 días.

Desde el sábado el hospital regional de San Félix recibió a ambos heridos, proporcionándoles la primera atención y dando consecución al estado de salud de ambos, en el caso del ciudadano de 20 años al cumplir las horas requeridas en observación médica y sin contratiempos, será dado de alta del Hospital Regional en San Félix.

En tanto, el ciudadano masculino, de 30 años no presenta facturas, también se le realizó un CAT cerebral y todos los estudios necesarios, en los que se demuestra que no hay lesiones, su último informe médico confirmó una evolución positiva, se le practicarán los exámenes de rutina acostumbrados.; al no tener seguro, los gastos de ambos ciudadanos serán costeados por el Ministerio de Salud (Minsa).

La institución regente de la salud reitera su compromiso de salvaguardar la vida de todos los panameños.