Pacto del Bicentenario instalará Comisiones Nacionales Temáticas

El Pacto del Bicentenario, Cerrando Brechas, instalará del 26 al 30 de julio de 2021, las 11 Comisiones Nacionales Temáticas, llegando así a la cuarta fase de este proceso.

El evento inicial de instalación y organización se realizará de forma presencial, en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber y contará con los comisionados representantes de diversos sectores del país, elegidos igualmente, mediante una metodología de Mapeo de Actores, con el fin de incorporar al proceso nuevos actores de la realidad nacional y quienes no habían sido considerados en otros procesos de diálogo.

Las Comisiones Nacionales Temáticas, buscarán los consensos en los de temas de Inclusión, Agro, Estado Justo y Ético, Economía, Ambiente, Agua, Salud, Educación, Cultura, Infraestructura y Deporte, de cara a la redacción del primer borrador del Pacto.

La coordinación ejecutiva nacional del Pacto, así como su Consejo Consultivo, ampliarán los detalles de esta fase del proceso, en un evento formal y presencial, el martes, 27 de julio de 2021.

Con la instalación de las Comisiones Nacionales temáticas, el Pacto del Bicentenario, en cumplimiento de su cronograma de trabajo establecido, pone en ejecución la penúltima fase de este proceso de participación, que ha roto esquemas y paradigmas de diálogos anteriores en Panamá, en el que, por primera vez, las discusiones y los consensos se centran en los insumos emanados precisamente de las más de 186 mil propuestas elevadas por los ciudadanos, a través de la plataforma Ágora.