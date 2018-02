En Panamá 146 multinacionales tienen licencias SEM; inversión alcanza los $1,000 millones

Desde que en 2007 se aprobó la Ley 41 del 24 de agosto de 2007, que crea un régimen especial para el establecimiento y operación de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) en Panamá, 146 compañías han obtenido las licencias para operar como empresas SEM en el país.

Algunas de éstas, las cuales recibieron sus licencias en 2017, están en proceso de instalación.

Se informó que las empresas SEM tienen hasta seis meses para instalarse, una vez reciben la licencia y de tener retrasos en sus procedimientos internos, pueden solicitar una prórroga.

Sin embargo, no están obligadas a informar oficialmente al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) sobre los avances en cuanto a sus establecimientos en el país.

El Mici hasta la fecha, no ha recibido ninguna solicitud de prórroga de las 20 empresas que el año pasado decidieron entrar al país a través de la ley SEM.

Boeing, Visa, Panalpina, Hankook, Grünenthal Pharma GmbH & Co, McKinsey & Company, Athens PVT Limited, Grupo Elite Flower, entre otras, forman parte de las compañías que recibieron las licencias en 2017 para instalarse en Panamá.

Entre las 146 empresas SEM en el país, el Mici estima una inversión de $1,000 millones y 6,000 plazas de empleo generadas por estas compañías.

Según la entidad, estos resultados confirmaron la confianza de los inversionistas en las ventajas competitivas de Panamá y las leyes que promueven la inversión.

La inversión extranjera directa alcanzó $5,209.2 millones en el primer semestre 2017, lo que refleja un 15.9% más en comparación con el mismo periodo en 2016, detalló el Mici.

Empresas

En 2007 cuando se creó el régimen SEM, solo dos empresas se instalaron: Maersk y Procter &Gamble.

Mientras que en 2008 fueron ocho las multinacionales que decidieron venir a Panamá, entre ellas: Caterpillar, Total, Aes, Western Union, Halliburton y LG.

En el año 2009 en total once empresas se instalaron en el país. Nestlé, Mars, Cemex, Kumho Tire, Heineken, Phillips, Pan American Life, son algunas de ellas.

Vanity Fair, Adidas, Sanofi Aventis, Robert Bosch, Alfa Laval, Puig, entre otras seis más, se instalaron en 2010.

En 2011 llegaron 14 empresas SEM. Johnson & Johnson, Huawei, Grainger, Unilever, Wrigley, Bauer y otras ocho multinacionales completan la lista de las que se instalaron ese año.

Telefónica, S.A. 3M, Under Armour Inc, Tetra Pak, Grupo Evergreen, Ralph Lauren Corporation, China Harbour Engineering Company Limited, The Brink´s Company recibieron sus licencias SEM en 2012. Ese año 19 empresas se instalaron en el país.

En 2013 un total de 16 empresas se instalaron en Panamá. Hino Group, Ace Limited, Sony Corporation, China State Construction Corporation LTD, Grupo Hospiten, Nike, Inc, Banesco Grupo Financiero Internacional están en la lista correspondiente a ese año.

Por otro lado, nueve multinacionales recibieron sus licencias en 2014. Cementos Argos, Royal BAM Group, Cochlear Limited Group, Cotecna, S.A, Dell Inc y otras.

Intcomex Inc, Tadano Ltd, Daewoo International Corporation, Group Michelin, Acino Group, Mercon Ventures, S.A., Yamaha Motor Co, forman parte de la lista de empresas SEM que llegaron en 2015.

En 2016 al igual que en 2017 un total de 20 empresas entraron en Panamá bajo el régimen SEM.

Cosco Container Lines, The Stee Lauder Companies Inc, Pandora, Payless Inc, entre otras se instalaron en 2016, mientras que en 2017 Red Bull GMBH, The Central America Bottling Corporation, Visa, Athens PVT Limited, Yang Ming Marine Transport Corp y otras más recibieron sus licencias en 2017. [ Vea aquí la lista completa de empresas SEM]

Estados Unidos sigue siendo el país con mayor cantidad de empresas con sede regional en Panamá.

