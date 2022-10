Panamá adelanta preparativos de conferencia Our Ocean

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mire) informó que Panamá adelanta preparativos para la conferencia de océanos: Our Ocean, con acciones enfocadas al rescate de las áreas marinas protegidas, como uno de los objetivos fundamentales para fortalecer la protección y la conservación de los océanos en el país.

“La conferencia Our Ocean representa una gran oportunidad para el país, para poder mostrar todo lo que viene realizando en actividades para protección y conservación de los ecosistemas marinos y costeros y del océano en general”, dijo José Julio Casas, Director Nacional de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

De acuerdo con el director, esta conferencia que se realizará el 2 y 3 de marzo de 2023 va a generar una gran oportunidad en diferentes sectores que aprovechan el océano como una fuente de ingresos para realizar actividades.

Además, señaló, que desde Panamá están generando una gran cantidad de proyectos que buscan la restauración de los sistemas marinos y costeros, regresando las características ecológicas de ese sistema para que se alcance nuevamente el equilibrio y que los sistemas se hagan nuevamente saludables para que así, tanto flora como fauna asociada al sistema pueda generar y reservar todos sus beneficios ecológicos presentes.

“Todos podemos aprovechar los recursos marinos, pero tenemos que hacerlo siempre pensando en un uso responsable y sostenible que permita aprovecharlo ahora y dejarlo para las siguientes generaciones”, puntualizó Casas.

Our Ocean, es un espacio de diálogo para promover un océano saludable y sostenible, a través de compromisos voluntarios y el trabajo conjunto de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para cuidar las aguas abiertas y protegerlo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, la contaminación marina, los efectos del cambio climático y la acidificación, entre otros.