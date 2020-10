Panamá afronta un “pequeño rebrote” de COVID-19, asevera el ministro Sucre

El ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre, advirtió que el país está afrontando lo que definió como a “un pequeño rebrote” de coronavirus (COVID-19) y recordó a la población que nuestro país no está exento de afrontar un fuerte rebrote de esta enfermedad como ha ocurrido en otros países.

“Nosotros estamos frente al inicio, por ahora de un pequeño rebrote, muy pequeño, todavía yo no le llamaría rebrote, porque no cumple con las características, la cantidad de casos, pero sí ha habido un leve aumento”, dijo el titular de salud tras aclarar que no busca infundir miedo sino dar a conocer la realidad.

Ante esta situación Sucre reiteraron la necesidad de adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19 como el uso de mascarillas, el lavado de manos, mantener la burbuja familiar y el distanciamiento físico.

“Es importante que todos sepan que el problema no ha terminado, la batalla contra el COVID-19 está latente, es permanente, el virus está en las calles y está esperando a quienes más puede contagiar”, concluyó Sucre.