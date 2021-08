Panamá alcanza un registro de 4.5 millones de dosis aplicadas contra COVID-19

A través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) se informó que hasta ayer domingo Panamá alcanzó las 4,508,329 dosis aplicadas contra la COVID-19.

La Operación Panavac-19 seguirá con su cronograma de vacunación a nivel nacional como pilar fundamental de la lucha contra la COVID-19 en Panamá.

Este domingo culminó la jornada de vacunación por barrido en el circuito 8-6 en San Miguelito y hasta las 2:00 p.m. se han aplicado un aproximado de 11 mil 183 de la segunda dosis de la vacuna Pfizer.

En el circuito 4-3 Bugaba, Tierras Altas y el circuito 4-5 Boquete, Dolega y Gualaca, en la provincia de Chiriquí, se aplicaron este domingo a través de barrido, un total de 2,819 dosis de la vacuna Pfizer a la población de 12 años en adelante.

Mientras que, en la provincia de Veraguas, en los circuitos 9-1 y 9-3, al corte de este domingo se habían aplicado un total de 3,834 dosis de la vacuna Pfizer.

Entre tanto, hasta la tarde de ayer, en el circuito 2-2 en la provincia de Coclé, se habían colocado 3,096 dosis y en el circuito 2-4 se aplicaron 1,440 de la casa farmacéutica Pfizer.

Informe del Aeropuerto de Tocumen

Desde que el Aeropuerto Internacional de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 215,141 pruebas y se han detectado 1,823 viajeros positivos con COVID-19.

El reporte de las últimas horas señala que, de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron al país a través de esta terminal, se logró detectar cuatro casos positivos por COVID-19.

Paralelamente, desde la aplicación de nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de áreas de riesgo, se han detectado por prueba de SARS-CoV-2 un total de 333 casos positivos.

Cuarenta y siete (47) viajeros sin tarjeta de vacunación o esquema incompleto, que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá, han sido trasladados a hoteles NO COVID donde deben permanecer por tres (3) días.

Minsa reitera que pruebas COVID-19 son gratis en instalaciones de salud

El Ministerio de Salud (Minsa) reitera que las pruebas de hisopado a nivel nacional totalmente gratis en las instalaciones del sistema público de salud.

Se le recuerda a la población que de presentar algún síntoma relacionado al COVID-19 o si desean viajar a las islas o al extranjero pueden a personarse tanto a las instalaciones del Minsa o de la Caja de Seguro Social para realizarse la prueba.

Por ejemplo, en el área metropolitana se pueden realizar la prueba en cualquiera de los 19 centros de salud, en especial los que quedan cerca del muelle si se dirigen a las isla.

Informe epidemiológico

En Panamá se contabilizaron 441,655 pacientes recuperados, 463 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 456,666.

A la fecha, se aplicaron 7,195 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 6.4%.

En las últimas 24 horas se han registrado 3 defunciones, que totalizan 7,046 acumuladas, para una letalidad del 1.5 %.

Los casos activos sumaron 7,965. En aislamiento domiciliario se reportan 7,586 de los cuales 7,344 se encuentran en casa y 242 en hoteles. Los hospitalizados suman 379 y de ellos 283 se encuentran en sala y 96 en UCI.