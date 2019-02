Panamá busca elaborar hoja de ruta para su desarrollo energético

¨Hacia un cambio de paradigma en el sector energético: retos y oportunidades para Panamá” es el nombre del taller práctico que se realiza desde este miércoles 6 hasta el viernes 8 de febrero con el fin de entregar al próximo Gobierno una hoja de ruta para el desarrollo de ese sector en el país.

En el encuentro que se lleva a cabo en un hotel de la localidad, se redactará una propuesta viable para ejecutar políticas públicas que ayuden a conducir la transición energética en los próximos años.

Gabriel Mañas, coordinador de Cambio Climático del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente), explicó que se busca analizar las diferentes opciones que tiene Panamá para cumplir sus objetivos de eficiencia energética, de movilidad, sostenible y limpia considerando el cambio climático.

En el taller se busca crear una hoja de ruta entre todos los actores de sector energético del país, liderado por la Secretaría Nacional de Energía (SNE).

El ejecutivo dijo que es importante establecer esta hoja de ruta porque todos “consumimos electricidad”, y sin ella la economía se paraliza.

Sus estimaciones señalan que al año 2040 habrá 25% menos de corrientes en los ríos y esto va a afectar la generación de energía.

Teniendo en cuenta esta información, es importante ver el impacto que esta situación puede tener en el país y la forma de prepararse para tener un sistema eléctrico cada vez más limpio y eficiente, comenta el ejecutivo.

Víctor Urrutia, secretario nacional de Energía explicó que es importante hacer este taller para ver el futuro del sector a largo plazo y hacer los ajustes que se necesitan en materia energética.

Lo que se quiere es analizar si es necesario o no analizar algún cambio en la política, estímulo, prohibiciones o desarrollar una política nueva”,

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Severo Sousa opina que a Panamá le ha faltado un plan de desarrollo del sector energético a largo plazo; que trascienda gobiernos.

Hay leyes que han demorado mucho para entrar en efecto en aprobarse y otras que no se han aprobado; así como inversiones que se han tenido que hacer y que en su momento no se hicieron y esto se debe porque no tenemos un plan de Estado en energía”,