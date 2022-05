Panamá buscará ser la sede permanente de futuras ediciones del Bloomberg New Economy Gatewey Latin America

La realización del Bloomberg New Economy Gateway Latin America no sólo ha sido un rotundo éxito para Panamá, sino que ha despertado el interés de muchos países de la región a acoger este foro y convertirlo en un evento anual, no obstante, Panamá espera convencer a los organizadores del evento para ser la sede permanente de sus futuras ediciones.

Así lo señaló la embajadora Carmen Gisela Vergara, directora ejecutiva de ProPanamá, la agencia gubernamental dedicada a la promoción de las exportaciones y la atracción de inversión extranjeras al país, quien destacó que el éxito del Bloomberg New Economy Gateway Latin America va más allá de haber podido concitar en nuestro país a más de 200 empresarios y funcionarios gubernamentales del más alto nivel o el anuncio de posibles inversiones por más de $8,000 millones.

En este sentido, explicó que miles de inversionistas en todo el mundo han seguido las transmisiones del evento, que por primera vez se realiza fuera de Asia, a través de las diversas plataformas informativas de Bloomberg, por lo cual se espera que a futuro se interesen muchas empresas muestren un mayor interés por explorar las oportunidades de negocios que ofrece Panamá.

Indicó que ahora que Panamá logró, tras dos años de gestiones, que el Bloomberg New Economy Gateway se movilizó por primera vez en América Latina, varios países de la región han comunicado a los organizadores su interés de ser sede de futuras versiones, sin embargo, aclaró que la República de Panamá ya ha expresado su interés de ser la sede permanente de este foro por considerar que la exposición mediática que conlleva le permitirá a nuestro país estar en el “top of maind” de los inversionistas internacionales.

Para Pedro Heilbron, vicepresidente ejecutivo de Copa Airlines, la celebración del Bloomberg New Economy Gateway Latin America en Panamá sin duda tendrá un alto impacto para la imagen del país como un centro de negocios, por ser el primero que se realiza fuera de Asia y por el gran prestigio con que cuenta Bloomberg en el mundo financiero internacional, lo que sin duda también beneficiará al sector turismo, porque da mayor confianza a los visitantes en Panamá como destino.

En cuanto a la propuesta de Panamá para ser la sede permanente de las futuras ediciones de Bloomberg New Economy Gateway Latin America, Heilbron la calificó como una “gran iniciativa” y expresó su esperanza que se pueda lograr.

Finalmente, la directora ejecutiva de ProPanamá destacó que durante la celebración en nuestro país del Bloomberg New Economy Gateway Latin America los participantes han mostrado interés en invertir en importantes sectores de la economía panameña como logística, turismo y energías renovables, pero también se ha analizado la propuesta de Panamá para atraer manufactura como una respuesta interesante para acercar la producción a los mercados de destino (near shoring) en la región, ante el impacto negativo en la cadena de suministro y producción de bienes generando por la guerra en Ucrania y el confinamiento de grandes ciudades en China, por nuevos brotes de coronavirus COVID-19).

Hitler Cigarruista

[email protected],.pa

Capital Financiero