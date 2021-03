Panamá celebra el triunfo del maestro Danilo Pérez

El Ministerio de Cultura felicitó al maestro Danilo Pérez por haber sido galardonado junto con el vocalista Kurt Elling en la ceremonia de los premios Grammy por Mejor Álbum de Jazz vocal con la producción Secrets are the Best Stories.

Carlos Aguilar Navarro, ministro de Cultura, destacó el elevado nivel artístico y colaborativo de este disco ganador de la máxima representación musical otorgada por la Academia Nacional de Artes u Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos, que reconoce año tras año a lo mejor de la industria musical.

“Como panameños y panameñas debemos sentirnos muy orgullosos de los logros de extraordinarios seres humanos como Danilo Pérez, que en momentos tan difíciles como el de la pandemia, contribuyen grandemente a unirnos a través de música para conectarnos y encontrar momentos de paz, salud mental y espiritual”, destacó el ministro.

En este proyecto musical colaboraron también el saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón, el bajista Elling Clark Sommers, los percusionistas Regério Boccato y Ramón Díaz, el baterista Johnathan Blake y el guitarrista Chico Pinheiro.

Pérez y Elling se presentaron el pasado 17 de marzo en el Panama Jazz Festival Online, dentro de una exitosa programación virtual que ofreció conciertos interactivos “live” desde su sitio web.

“Secrets Are The Best Stories”, reúne un poderoso mensaje y una colaboración única entre el cantante y compositor estadounidense y el aclamado pianista y compositor panameño quien desde el 2010 colabora junto a la leyenda viviente del Jazz, Wayne Shorter, así como con John Patitucci y Brian Blade, cuyo resultado ha sido calificado como una fuerza única y predominante en la música improvisada tanto en sus históricas actuaciones en vivo como en varias grabaciones ganadoras de premios Grammy.