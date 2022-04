Panamá detecta 254 nuevos positivos y llega a los 2,287 casos activos por Covid-19

Las autoridades sanitarias de Panamá confirmaron la detección de 254 nuevos positivos al coronavirus, que se suman a los 2,287 casos activos que circulan actualmente.

El departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que en el país se registran 766,758 casos acumulados confirmados de Covid-1, además en la última jornada del sábado se reportaron 2 nuevas defunciones, para un acumulado hasta la fecha de 8,176 fallecidos y una letalidad de 1.1%.

Entre tanto, los casos activos se dividen en 2,213 en aislamiento domiciliario, mientras que los hospitalizados suman 66, de ellos unos 5 se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Mientras que la cantidad de recuperados ascendió a 756,295 y en las últimas 24 horas se aplicaron 5,283 pruebas.

Por su parte, Según el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) se han aplicado 3,453,908 primeras dosis, 3, 044,054 segundas dosis, 10,898 terceras dosis, 685 cuartas dosis y 1, 468,568 dosis de refuerzos. Mientras que de la vacuna pediátrica de Pfizer se han aplicado en todo el país 370,426.

La ministra de Salud encargada Ivette Berrío, expresó que aun ni en Panamá, ni en el mundo ha terminado la pandemia, por ello es primordial seguir manteniendo las medidas de autocuidado.

“Nosotros todavía no tenemos todos los conocimientos de los efectos o secuelas que deja el virus y sus variantes, eso significa también que no hemos vencido la pandemia, por ello debemos cuidarnos y no bajar la guardia”, resaltó Berrío durante una actividad de Promoción de la Salud en Cerro Azul con motivo del Día Mundial de la Salud.

Según el Minsa, en el mundo se han recuperado 422,293,725 personas y 6,200,046 personas han perdido la vida a causa del virus.