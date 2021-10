Panamá dice adiós a la Aupsa y pone en operación la APA

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, participó de la puesta en operación de la nueva Agencia Panameña de Alimentos (APA), una entidad que defiende los intereses de los productores y consumidores y con la que el gobernante cumple su promesa de campaña con el sector agropecuario del país.

La APA estará encargada de la gestión y verificación de trámites para la producción agroindustrial e industrial de alimentos, exportación e importación de productos, su tránsito y trasbordo.

Hoy es un día de victoria para Panamá, una fecha importante para el sector agropecuario, para nuestros productores del campo y para los consumidores”, manifestó el jefe del Ejecutivo en un acto realizado en las instalaciones de la Unidad Alimentaria Merca Panamá.

Con el inicio de la APA “honramos nuestro compromiso de fortalecer la institucionalidad de los procesos relacionados con la seguridad fito y zoosanitaria y de la calidad de los alimentos que consume la población”, destacó.

Afirmó que “hoy desaparece la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), esta autopista para las importaciones, como la definieron los productores nacionales, donde no había reglas claras, no se respetaban los acuerdos de cadena (las cadenas agroalimentarias) y se permitía la entrada de productos de dudosa procedencia que no contaban con el indispensable certificado sanitario de origen”.

Remarcó que, a partir de ahora, la custodia de la seguridad regresa a las respectivas instituciones, tal como se estableció en la Ley 23 del 15 de julio de 1997, con la entrada de nuestro país a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El presidente Cortizo indicó que la APA tramitará los registros de productos nacionales y sus procesos de exportación, con el fin de que el producto nacional reciba el mismo trato que se da al producto importado.

Resaltó que la creación de la APA surgió del consenso y la participación de los sectores involucrados: Comerciantes, importadores, productores, sector público y consumidores, todos pensando en un solo objetivo, que es proteger los mejores intereses del país.

No cabe la menor duda de que esta entidad es un triunfo para Panamá”, reiteró Cortizo.

Por su parte, Augusto Valderrama, ministro de Desarrollo Agropecuario y presidente de la Junta Directiva de APA, manifestó que la eliminación de la Aupsa es un anhelo de muchos años del sector agropecuario y de muchos buenos panameños para establecer una mayor justicia y atención hacia el sector productivo, industrial y nacional panameño.

La Aupsa era una entidad creada por un decreto ley que no fue discutida en la Asamblea Nacional “y que para nosotros no tenía un interés nacional de promover la producción, las exportaciones y las debidas importaciones; muy por el contrario, se le arrancaban las facultades constitucionales” que tenían el Ministerio de Salud (Minsa), en defensa de la inocuidad de alimentos, y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), en cuanto a la protección fito y zoosanitaria, hizo hincapié Valderrama.

Tras varios meses de consultas, reuniones con productores y la aprobación unánime por el pleno de la Asamblea Nacional, el presidente Cortizo Cohen firmó el Decreto Ejecutivo N°125 del 29 de septiembre de 2021, que reglamenta la Ley 206 de 2021, que crea la Agencia Panameña de Alimentos (APA) y deroga el Decreto Ley 11 de 2006 que creó la Aupsa.

APA se convierte en un aliado de los productores para agilizar los procesos de producción, importación y exportación de los alimentos de una manera transparente y salvaguardando la salud humana y el patrimonio animal y vegetal del país.

Al Mida) le corresponde el cumplimiento de las acciones relativas a la protección del patrimonio agropecuario nacional, con el objetivo de prevenir y controlar, de forma integral, los riesgos fito y zoosanitarios; al Ministerio de Salud (Minsa), la competencia en materia de prevención de riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos y el control de zoonosis; y al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), lo relacionado con las normas técnicas y la administración del cumplimiento de los acuerdos comerciales internacionales.

La estructura de la agencia no podrá generar dualidad de funciones con el Mida, Mici y Minsa, autoridades regentes de la materia.