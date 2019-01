Panamá, el primer país de América con un altar consagrado por un Papa

En una emotiva ceremonia religiosa, el papa Francisco consagró este sábado 26 de enero el altar de la Basílica Santa María La Antigua, la primera catedral en tierra firme.

La Catedral, situada en el Casco Antiguo de Panamá, es la sede episcopal de la Arquidiócesis.

Santa María la Antigua, es patrona de la República de Panamá desde el 2001 y se le celebra cada año el 9 de septiembre.

Con esta ceremonia religiosa, Panamá pasa a tener la primera Catedral en América con un altar consagrado por un Sumo Pontífice.

La restauración de la Catedral inició en febrero de 2011 y la obra fue entregada en noviembre de 2018.

La restauración incluyó la puerta principal y el altar o retablo mayor, que se le acondicionaron el especiado y los escalones para darle mayor amplitud.

En la parte exterior las obras de restauración incluyen las cubiertas, fachadas y torres del campanario. #JMJ2019 pic.twitter.com/2ZnqMKDIc6 — Presidencia Panamá (@PresidenciaPma) January 26, 2019

La actividad contó con la presencia de las altas autoridades de la Iglesia católica en Panamá, el presidente de la República Juan Carlos Varela, miembros de su Gabinete y de dignatarios invitados a los actos de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Llegada del Pdte. @JC_Varela junto a los presidentes de Costa Rica y Portugal, VP @IsabelStMalo, la Primera Dama de Costa Rica y @PrimeraDamaPma y al Gran hospitalario de la Orden de Malta; a la ceremonia de Consagración de la restaurada Catedral Basílica Santa María la Antigua. pic.twitter.com/Cev8S3JeXS — Presidencia Panamá (@PresidenciaPma) January 26, 2019

Palabras y consagración

El Papa, antes de ingresar a la Catedral, realizó un recorrido en el Papamóvil por las calles de Casco Antiguo.

Los presentes corrían para verlo, lograr conservar su imagen y compartir el momento en las redes sociales.

Momento de la llegada del Papa Francisco @Pontifex_es a la Catedral Basílica de Santa María la Antigua. #JMJ2019 #Panamá2019 #FranciscoenPanamá pic.twitter.com/J9FjdkfRir — Presidencia Panamá (@PresidenciaPma) January 26, 2019

El Casco Antiguo de Panamá, tan antiguo y tan moderno, reunió a peregrinos del mundo, a jóvenes y mayores, pero ante todo, una devoción inquebrantable y una emoción compartida con los repiques de las campanas de la Catedral Metropolitana.

Hoy nuestra Iglesia celebra un acontecimiento importante! La Dedicación del Altar de nuestra Catedral Santa María La Antigua ⛪️ por #FranciscoenPanama y ¡estamos listos para celebrarlo! #Panama2019 🇵🇦 pic.twitter.com/ATsz7ZS8bD — JMJ Panamá 2019 (@jmj_es) January 26, 2019

El Papa, apenas descender del Papamóvil en las inmediaciones de la Basílica, saludó a los feligreses y ya a las nueve de la mañana había ingresado al templo.

Antes de cumplir el ritual asociado a la dedicación del altar de la Catedral, expresó su agradecimiento al presidente Juan Carlos Varela por la restauración que permitirá al arzobispo dejar de estar “en casa prestada”.

De inmediato habló a los presentes en su estilo: convirtiendo el Evangelio en precioso documento social.

Comentó que sus palabras estaban dedicadas, de manera especial, a los sacerdotes, las religiosas y los laicos comprometidos.

El Señor se fatigó, sostuvo el Pontífice en la interpretación del Evangelio, y en esa fatiga encuentran espacio tantos cansancios de nuestros pueblos.

Habló de muchas razones terrenales asociadas a este cansancio y luego, “de una tentación que podríamos llamar el cansancio de la esperanza”.

Esta fatiga, razonó su Santidad, nace de mirar para adelante y no saber cómo reaccionar ante la intensidad y perplejidad de los cambios que como sociedad estamos atravesando.

“El cansancio de la esperanza nace al constatar una Iglesia herida por su pecado y que tantas veces no ha sabido escuchar tantos gritos en el que se escondía el grito del Maestro: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”, subrayó su Santidad en una mirada autocrítica.

Sin embargo, aleccionó el Papa, dame de beber es lo que pide el Señor y es lo que nos pide que digamos.

“Al decirlo, le abrimos la puerta a nuestra cansada esperanza para volver sin miedo al pozo fundante del primer amor, cuando Jesús pasó por nuestro camino”.

La esperanza cansada, afirmó su Santidad, será sanada y gozará de esa “particular fatiga del corazón” cuando no tema volver al lugar del primer amor .

Su Santidad finalizó su intervención destacando el valor de la apertura de la Catedral después del tiempo dedicado a su renovación, que buscó “rescatar la belleza de los años abriéndose a hospedar toda la novedad que el presente le podía regalar”.

“Una Catedral española, india y afroamericana se vuelve así Catedral panameña, de los de ayer pero también de los de hoy que la han hecho posible”.

Hoy, reflexionó el Papa, es nuevamente regazo que impulsa a renovar y alimentar la esperanza, a descubrir cómo la belleza del ayer se vuelve base para construir la belleza del mañana.

