Panamá en el radar de las empresas españolas

El XII Informe 2019 “Panorama de Inversión Española en Iberoamérica”, sitúa en la tercera posición a Panamá entre las economías que tendrán un mejor comportamiento en 2019, mientras Colombia se ubicó en la primera casilla y Chile en la segunda.

En una escala de uno a cinco, donde uno es muy malo y cinco muy bueno a la pregunta: ¿Cuál es su visión/análisis de la situación económica general durante 2019 en cada uno de los siguientes países? El resultado del sondeo favoreció a Colombia con 3.99, la mejor calificación.

Chile con 3.88 se ubicó en la segunda posición, aunque esta nota representa un retroceso de 0.08 y en la tercera casilla está Panamá con 3.68, calificación que representa una disminución de 0.10 respecto al reporte de 2018.

El sondeo bajo la dirección técnica del profesor Juan Carlos Martínez Lázaro y apoyado por la IE Business School, Casa América, Iberia y Llorente y Cuenca da seguimiento a las inversiones de empresas españolas en Iberoamérica, una apuesta a largo plazo, y no solo una moda que eventualmente se agota, sostiene el reporte.

Destaca que “Colombia y Chile serán las economías que tendrán mejor comportamiento durante 2019, seguidas por Panamá y Perú, aunque empeora la percepción sobre el desempeño económico de prácticamente todos los países”.

Mientras que “Argentina, que el año pasado ocupaba la octava posición, se derrumba por los efectos de la crisis cambiaria, al perder 1.5 puntos y bajar hasta la penúltima posición. También Nicaragua, inmersa en una profunda crisis política, se desploma”.

México, Perú y Bolivia, también experimentan caídas, aunque menores”.

Sobre las tendencias de inversión de las compañías españolas en 2019, se estima que aumentará en México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, República Dominicana, Brasil, Paraguay y Uruguay. En los demás países de la región, con excepción de Venezuela que disminuirá, la inversión se mantendrá.

Por su parte, Ciudad de México vuelve a ser, por quinto año consecutivo, la metrópoli más atractiva para centralizar las operaciones regionales. Ser la capital del país donde más empresas operan, junto con las buenas conexiones aéreas son algunas de las características más valoradas.

Miami y Bogotá quedan en segunda y tercera posición, al igual que el año pasado. En la cuarta posición está Chile y Panamá en la quinta.

A su vez, en la valoración de seguridad, conectividad, calidad de vida familiar y ocio, destacó Miami, Estados Unidos (EU) en la primera posición, mientras que la Ciudad de Panamá mejoró sustancialmente y superó a Bogotá, Buenos Aires, Lima y Ciudad de México, al situarse en la segunda casilla como destinos preferidos por los directivos españoles para residir.

Cepal promueve la región

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcenas al exponer “¿Por qué los CEO alemanes deben invertir en América Latina y el Caribe”, en Berlín, Alemania, el pasado 28 de mayo, dijo que “las inversiones europeas y alemanas en sectores como las energías renovables, electromovilidad y automotriz y economía digital y telecomunicaciones, tienen el potencial de diversificar la estructura productiva y de contribuir a patrones de desarrollo más sostenibles”.

Bárcenas al comentar el estudio CEO Agenda for Germany´s economic cooperation with Latin America and the Caribbean, realizado por la consultora McKinsey y presentado en la conferencia, señaló que si bien las inversiones alemanas en la región aún no alcanzan el nivel de otros países de la Unión Europea (UE), como España, Italia o Reino Unido, mantuvieron un ritmo creciente hasta los años recientes (2015, de acuerdo a los datos de la Cepal).

La IED de Alemania en 2017 representó un 6% de las entradas de IED en América Latina y el Caribe y el 19% de la IED europea en la región, según datos de la Cepal.

El reporte de la Cepal destaca que las empresas alemanas han invertido en América Latina entre $5,000 y $7,000 millones por año, sobre todo en sectores como autos y autopartes y en energías renovables.

Estuvieron presente en la conferencia el ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas; ministras, ministros y viceministros de Relaciones Exteriores de cerca de 30 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Argentina, Barbados, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay; la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno y el presidente del Comité Latinoamericano de Negocios Alemanes (Ladw), Andreas Renschler, entre otras autoridades y personalidades europeas y latinoamericanas.

Bárcena manifestó que la región se encuentra cada vez más integrada tanto a EU, como a China y a Europa (en ese orden) y que los países de América Latina y el Caribe están redefiniendo e incluso diversificando estrategias en estas tres direcciones para afianzar su inserción con el mundo.

“Europa es el tercer socio comercial con menores flujos de inversión extranjera (donde prevalecen España, Francia y más tarde Alemania), pero con activos estratégicos y prácticas de inversión y desarrollo muy afines a las propuestas de desarrollo sostenible e inclusivo de la región”, expresó la secretaria ejecutiva.

