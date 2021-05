Panamá en la mira de la UE

Tuve la oportunidad de escuchar a una directora del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicar en un seminario que, palabras más palabras menos, aplicar la retorsión a los países que atentan contra la economía panameña no tendría ningún efecto en sacarnos de las listas discriminatorias.

Una muestra de la poca fe en la diplomacia y en la Cancillería panameña, y otra muestra más de que la dignidad de nuestro país tiene un precio: Quedar bien con los hipócritas de la Unión Europea (UE) que acusan a los demás de permitir la evasión fiscal y no hacen nada para pararla en su club de países ricos.

Discrepo de la posición de la licenciada del MEF, cuyo nombre no recuerdo, ya que la retorsión es una medida efectiva que se aplica con frecuencia en el comercio internacional. Inclusive, desde 1947 en el marco del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (Gatt, por sus siglas en inglés), se permiten medidas de retorsión de un país con la intención de contrarrestar las medidas comerciales tomadas por otro que suponen una lesión de sus intereses.

Es más, como decía mi abuela, para muestra, un botón.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) autorizó en octubre de 2020 a la UE a aplicar medidas de retorsión en contra de los Estados Unidos (EE.UU.) por sus ayudas a Boeing en detrimento de la europea Airbus. Que no se diga que la retorsión no sirve o no tiene un fin comercial internacional.

Otro ejemplo de que todo lo que pregona la UE, y sus acólitos, sobre la lucha frontal contra la evasión fiscal no es más que una cortina de humo, es el fallo más reciente de la Corte General Europea. Recordemos que, en julio del año pasado, después que Bruselas hiciera pucheros y armara una alharaca, la misma corte eximió a Apple y a Irlanda del pago de $13,000 millones en impuestos que, supuestamente, había eludido dicha empresa.

Se comprueba que la malacrianza y los llantos de la UE cesan al ser confrontados con el derecho.

Eso es lo que no entienden los funcionarios panameños.

Reportan los medios principales del mundo que la semana pasada, la Corte General Europa volvió a darle en la cabeza a Bruselas por andar acusando a empresas de evasión fiscal. Ahora exoneró a Amazon de pagar $250 millones que, según Margrethe Vestager (jefa de competencia de Bruselas), le eran debidos a Luxemburgo. Por supuesto, al igual que Irlanda, Luxemburgo demandó junto a Amazon y con el fallo dejaron mal parada a la UE, nuevamente.

Cada vez que a la UE (entiéndase la burocracia en Bruselas) se le paran bonito las empresas acusadas de evasión, con el derecho en la mano, le fallan en contra en las instancias máximas de la justicia europea.

¿Por qué será? No tengo la menor duda que, lejos de los llantos y de los gimoteos, no existe fundamento legal alguno para obligar a una empresa que aplicó los beneficios fiscales que le otorgó un país soberano, con el fin de atraer la Inversión Extranjera Directa (IED), a pagar dichos impuestos.

Al igual que hacen con nuestro país, la UE hace alarde de culpar y avergonzar (blame and shame) a las empresas tecnológicas de evasión de impuestos en países de la UE y resulta que las cortes, en su continente, no están de acuerdo con su apreciación. ¿Se les ha ocurrido a nuestros gobernantes que los burócratas europeos también están equivocados con Panamá y que no existe fundamento legal para acusarnos de ser un paraíso fiscal? Lo dudo, pues aquí todo indica que la estrategia es la sumisión.

Misonius Rufus

Abogado y analista internacional