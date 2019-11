Panamá en la mira del golf internacional

El clima y la geografía de Panamá son ideales para la práctica del golf y en los últimos años se han multiplicado los campos acondicionados para este deporte, así como la cantidad de personas que lo juegan ya sea a nivel amateur o profesional. Esto ha generado la realización de torneos y la participación de importantes patrocinadores que apuestan por visualizar sus marcas en estos escenarios.

Dayana Vásquez, directora ejecutiva de Asociación para Golfistas Amateur en Panamá (Apagolf), conversó con Capital Financiero sobre las diferentes actividades que tiene la asociación para los próximos meses.

Vásquez explicó que para inicios del 2020 Apagolf tiene previsto realizar el Ranking Amateur, para participar en este torneo el jugador debe tener un “handicap index” de 5 o menos.

Mientras que el Panama Mid Amateur Tour, el cual consiste en cinco torneos que se celebrarán el próximo año en distintas fechas iniciando el 15 de febrero; 6 de marzo; 17 de abril, 16 de mayo y el último será el 13 de junio -la sede está aún por definir.

El Campeonato Nacional del Golf Isthmian 2020 que se llevará a cabo 21, 22, 28 y 29 de marzo. Este torneo nació cuando los norteamericanos aún estaban en Panamá, en ese momento los panameños y los estadounidenses se disputaban quien era mejor en el campo de juego; es por ello que el nombre del torneo es en “espanglish”.

La ejecutiva agregó que Apagolf también organiza la Copa Interclub, la cual se realiza a mediados del mes de octubre, pero la sede está aún por definir.

Los participantes de esta competencia representan a los distintos clubes deportivos afiliados a la Apagolf.

Adicional está el torneo Ranking Sub 18 que se llevará a cabo en el mes de abril.

La vocera de Apagolf indicó que, para participar en los torneos organizados por la asociación, debe estar afiliado y tener un hándicap validado por la Apagolf.

Para todos aquellos que deseen aprender este deporte la Apagolf los ponen en contacto con entrenadores calificados.

En Panamá existen diversas canchas de golf entre las cuales destacan: Buenaventura Golf & Beach Resort Panama, The Santa Maria Hotel & Golf Resort, Mantarraya Golf Club, Coronado Golf and Beach Resort, Vista Mar Golf Beach and Marina, Club de Golf de Panamá, Tucán Golf & Country Club, Summit Golf ClubLucero Golf & Country Club, Quebrada Grande en Valle Escondido, entre otras.

Nivel profesional

A nivel profesional en Panamá se celebra anualmente el Panamá Championship, el cual inicia la temporada del Nationwide Tour de Estados Unidos. Este torneo se desarrolla en el mes de febrero en las instalaciones del Club de Golf de Panamá. En la edición 2019 participaron 144 golfistas de distintas nacionalidades.

El canadiense Michael Gligic fue el ganador de la edición número 16 de este torneo. Gligic alzó el trofeo al totalizar 272 golpes, uno menos que el segundo lugar Xinjun Zhan.

Gligic ganó $112,500 en premios. En total se repartieron $625,000 en premios.

Francisco Rodríguez Morán

franrod07@hotmail.com

Especial para Capital Financiero