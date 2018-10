Panamá está lista para las Olimpiadas Nacionales de Robótica Cable Onda 2018

Más de 1.000 niños y jóvenes se darán cita del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Centro de Convenciones Atlapa y presentarán innovadores proyectos científicos para contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible No 2 Cero Hambre.

El acto de inauguración está programado para realizarse el martes 30 de octubre, desde las 4:30 P.M. hasta las 6:00 P.M. en Las Islas del Centro de Convenciones Atlapa.

El inicio de las Olimpiadas de Robótica Cable Onda 2018 será el miércoles 31 de octubre, conjuntamente con las conferencias magistrales dictas por: Eduardo Castello quien hablará de “La Robótica Social” en un horario de 10:00 A.M. a 11:00 A,M,; Krisztina Gero hablará sobre “STEAM Girls (Mujeres en las STEAM)” de 11:00 A.M. a 12:00 M.D.

De igual forma Danniel Hannon disertará sobre “La educación STEM y sus beneficios”, en horario de 3:00 P.M. a 4:00 P.M. Y el jueves 1 de noviembre será la clausura de las Olimpiadas de Robótica 2018.

Eduardo Castello, es investigador postdoctoral especialista en robótica en MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts, por sus siglas en inglés).

Ha colaborado en proyectos internacionales en Japón, Alemania, España y Estados Unidos (EU), de la mano del gurús de talla mundial como Hiroshi Ishiguro, Marco Pentland.

Actualmente dirige investigaciones y participa en proyectos sobre Swarm Robotics y tecnología Blockchain.

Por su parte, Krisztina Gero, es investigadora postdoctoral de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

Ha trabajado en la investigación sobre las disparidades de salud en la mortalidad por cardiopatía isquémica.

También ha trabajado en investigación sobre la actividad física relacionada con el deporte en relación con la mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

En tanto Danniel Hannon, es profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Tufts. Como educador, está particularmente interesado en el desarrollo de métodos para enseñar ingeniería de factores humanos en los niveles de pregrado y postgrado y en la creación de oportunidades de aprendizaje para los estudiantes.

Leoncio Vidal Berrío M.

lberrio@capital.com.pa

Capital Financiero