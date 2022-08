Panamá explota su identidad digital móvil como mecanismo transformador de negocios

Panamá se convirtió en los últimos años en un laboratorio regional de emprendimientos y grandes negocios que, por la penetración y rápida evolución digital de los dispositivos tecnológicos, obligó a transformar el manejo de los negocios, siendo el teléfono inteligente, el principal protagonista.

En medio de un terreno fértil que transformó por completo el mercado económico, la identidad digital móvil se coló poco a poco en las empresas, hasta el punto de ser imprescindible si se quiere dar a conocer en el mundo digital.

Es así como, este martes en un foro virtual (webinar) sobre las cualidades y ventajas que arroja esta tendencia, varios expertos que participaron del foro “Emprendimiento y Tecnología: El celular como herramienta de trabajo” organizado por Capital Financiero, abordaron las claves para tener éxito.

Actualmente Panamá con una población de 4.4 millones, contabiliza 5.3 millones de conexiones móviles repartidas entre usuarios y “machine to machine”. Es decir que, proporcionalmente cada habitante posee más de 1 teléfono celular, según cifras de We Are Social Digital Report 2022.