Panamá: la ciudad más cara de América Latina y la tercera con mejores salarios, según estudio 2018

La ciudad de Panamá destaca en el ranking del banco suizo UBS Costo de vida en las ciudades del mundo 2018 como la más cara de América Latina, al obtener un índice de 83.1, y ubicándose en la posición 21 del ránking global compuesto por 77 países, encabezado por Zúrich (Suiza) cuyo índice es de 116.8.

El documento, con el detalle de los resultados, está disponible en el sitio web de UBS, y fue dado a conocer este 29 de mayo de 2018. [Puede consultarlo aquí]

El estudio también incluye el índice de los mejores salarios. En el caso de América Latina, Panamá se ubica en la tercera posición con un índice de 26.4, por detrás de Sao Paulo (30.2) y Santiago de Chile (29.5).

En esta región, las ciudades con los peores salarios son: Bogotá (14.2) y Lima (18.6).

Según el ranking global, las ciudades con los mejores salarios son: Ginebra (131.5), Zúrich (129.8) y Luxemburgo (111.3). Mientras que las ciudades con peores salarios son: El Cairo (4.7), Bombay (6.1) y Nueva Delhi (6.9).

El banco UBS explicó que, para este estudio, se analizaron 15 profesiones diferentes que replican la composición de la mano de obra natural de un país europeo. Esto significa que entrevistaron a conductores de autobuses, carpinteros y asistentes médicos, junto con gerentes de productos, docentes y médicos, para averiguar cuánto ganan, cuántos días de vacaciones tienen y cuánto deben gastar en impuestos y contribuciones sociales.

Además, UBS comparó 128 precios de varios bienes y servicios ponderados por consumo mensual, correspondientes a las 77 ciudades de referencia en los distintos continentes o regiones.

El banco suizo también consideró en su ránking el poder adquisitivo por ciudad. Para ello, usó como referencia los salarios hora para cada ciudad y el costo respectivo de las canastas de bienes.

