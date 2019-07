Panamá mejorará los estándares de calidad del cemento

Con el propósito de garantizar la seguridad de las construcciones en el territorio nacional, el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, suscribió dos resoluciones ministeriales dirigidas a mejorar los requisitos y estándares de calidad del cemento, tanto para el producido en Panamá, como el importado.

Se trata de la Norma Técnica DGNTI-COPANIT 5-2019 Edificación, Materiales de Construcción, Cemento Hidráulico y el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT-90-2019 Evaluación de la Conformidad para la Comercialización de Cemento, ambos documentos normativos fueron sometidos a un periodo de discusión pública a nivel nacional, con la participación tanto del sector público como privado, y notificados a nivel internacional.

Con la Norma Técnica DGNTI-COPANIT 5-2019 Edificación, Materiales de Construcción, Cemento Hidráulico se establecen los requisitos químicos, físicos y de desempeño de los cementos de uso general y especializado, así como los requerimientos del empaque, transporte, almacenamiento y uso de los mismos.

La norma puede ser adquirida por el público interesado en el Centro de Información Normativa de la Dirección General de Normas y Tecnología del Ministerio de Comercio e Industria (Mici).

En tanto, con la aprobación del Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT-90-2019 Evaluación de la Conformidad para la Comercialización de Cemento, se establece el procedimiento para verificar y controlar la calidad de los cementos hidráulicos que se produzcan, se importen y comercialicen en la República de Panamá.

El ministro Martínez detalló que ambos documentos responden a una necesidad manifestada primeramente por la Unión Nacional de Consumidores de Panamá (Uncurepa), quienes solicitaron formalmente a la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (Dgnti) del Mici la revisión y/o actualización de a la Norma Técnica DGNTI COPANIT 5-2005 Ingeniería Civil y Arquitectura Cemento Portland.

Tras las consultas y análisis, se concluyó que se adoptarían las Normas Técnicas en su versión actualizadas de la American Society of Testing Materials / ASTM (Sociedad Americana de Materiales de Prueba) siguientes: ASTM C 150; ASTM C 1157; ASTM C 150; ASTM C 91 y la ASTM 595.