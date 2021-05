Panamá no considera por ahora adquirir vacunas contra el COVID-19 elaboradas en Rusia y China

La Dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) autorizó el uso de emergencia en Panamá de las vacunas contra el coronavirus (COVID-19), Sputnik V y CoronaVac, sin embargo, por el momento, las autoridades de salud no consideran adquirir dosis de estos preparados producidas en Rusia y China, respectivamente.

Así lo confirmó el doctor Eduardo Ortega, secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas, que asesora al Minsa en este tema.

“Nos sentamos la Cancillería y el Ministerio de Salud en múltiples ocasiones para discutir el acceso a la vacuna rusa y china y ellos no tenían disponibilidad en el momento que las queríamos, y además estábamos ya con acuerdos con un número importante de dosis, nueve millones de dosis con dos vacunas seguras, muy efectivas que a partir de julio podían traer las dosis que necesitamos. Así que decidimos que, si no podían llegar antes de julio, agosto, y septiembre, no eran necesarias”, sostuvo Ortega.

Ortega dijo que con las dosis pactadas con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca se podrá inmunizar a 4.6 millones de personas, y recordó que además el mecanismo Covax tiene siete vacunas en su portafolio.

“En el caso de Covax, ellos lo que nos dicen esta compañía nos ha ofrecido estas dosis, les interesa o no les interesa y Panamá tiene la oportunidad de aceptar la vacuna que Covax está ofreciendo o no. Si pasamos entonces no ofrecen otra vacuna, depende de lo que nos ofrezcan nosotros vamos a poder escoger otras vacunas más allá de AstraZeneca y Pfizer”, indicó.

Sobre la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca, Ortega manifestó que el suministro de dosis podría disminuir ya que el mayor productor del preparado se ubica en India, que ha limitado la exportación debido a la situación de la pandemia en ese país.

“Las de Panamá llegaron de Corea, sin embargo, si India no inicia la exportación es posible que tengamos un impacto”, señaló.

También adelantó que en junio Panamá podría recibir menor cantidad de dosis de Pfizer, sin embargo, en julio llegará la mayor cantidad de dosis tanto de Pfizer como directamente de la farmacéutica AstraZeneca.