Panamá participa en Barcelona New Economy Week

Miles de usuarios conectados en la Barcelona New Economy Week (BNEW) pudieron conocer la situación actual de las Zonas Francas (ZF) y la hoja de ruta de la región, durante el panel “Zonas Seguras y recomendaciones de la OCDE: El panorama latinoamericano en BNEW”, moderado por la directora General de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), Ámbar Ruiz.

BNEW es un evento internacional que está dirigido a cinco ramas de la llamada “nueva economía”: Logística, Real Estate, Industria Digital, E-Commerce y Zonas Económicas, y este año congregó a más de 10 mil usuarios entre el 6 y el 9 de octubre.

En su intervención, Ruiz indicó que se busca crear Zonas Seguras que catalicen el comercio internacional, que creen cadenas globales de valor con procesos simplificados, transparentes y muy activos en la prevención y mitigación de los riesgos de comisión de delitos como, por ejemplo, terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero y contrabando.

Sobre el particular, explicó “que existen diversos caminos para reducir estos delitos como las certificaciones ISO, la certificación como Operador Económico Autorizado (OEA), que por conducto de la Organización Mundial de Aduanas vienen aplicando muchos países, entre ellos, Panamá. Y, este año, en plena pandemia, la Organización Mundial de Zonas Francas lanzó la Certificación Safe Zone que apunta a lo mismo: un comercio lícito, seguro y trazable con apoyo de la tecnología.”

En el panel, la funcionaria panameña estuvo acompañada de Lars Karlsonn, Director de KGH Consulting, que brindó las palabras iniciales; Ana Alfie, actual Directora del Área de Zonas Francas de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay, un país pionero en la implementación de ZF en América Latina; y Marcelo Scaglione, quien fue el representante de Argentina ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y hoy asesora gobiernos para mejorar sus políticas en consonancia con las normas de los organismos multilaterales.

“Las entidades que establecen los altos estándares internacionales como la OCDE u Organización Mundial de Comercio (OMC) deben trabajar de la mano con todos los países en materia de comercio internacional para establecer juntos objetivos y evaluar los avances. No me canso de repetir que no puede haber progreso cuando se deja a alguien atrás, y menos si ese alguien tiene la voluntad y está trabajando en pos de ello, como lo hace mi país, Panamá. Ni el conocimiento ni las experiencias ocupan espacio, el Covid ya demostró que no hay países de primera o de segunda, todos somos uno.”, puntualizó Ruiz.