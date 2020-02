Panamá podría convertirse en hub de biotecnología con regulación del uso de células madre

La terapia con células madre adultas conocidas científicamente como células mesenquimales, cuya investigación se remonta a 1968, siguen ganando terreno como tratamiento médico alternativo basado en la regeneración, y aunque en Panamá hoy en día se está aplicando, no se encuentra regulado, haciendo necesario contar con un marco jurídico que defienda el derecho de los pacientes tener el acceso a este servicio de salud sin ser víctimas de abuso y al mismo tiempo permita su aplicación e investigación de manera ética.

La noticia de que en Panamá actualmente se discute en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 179 “que establece las guías para el cultivo, desarrollo, reproducción y aplicación de células mesenquimales y sus derivados en la República de Panamá”, ha resonado como muy positiva dentro de la comunidad científica y de investigación médica, considerando que ya nuestros países vecinos Costa Rica y Colombia cuentan con una regulación para este tipo de tratamiento.

Capital Financiero conversó con el doctor Luis Gerardo Jiménez Arias, quien cuenta con una vasta experiencia en investigación de bioética y microbiología. Actualmente da soporte a diputados de varias fracciones políticas del Congreso de Costa Rica, en temas de bioética, especialmente sobre células madre, y forma parte de la Fundación sobre Medicina Regenerativa enfocada en promover formas éticas de tratamiento terapéutico con células mesenquimales adultas.

El doctor Jiménez ha sido miembro de la Junta Asesora de Directores del Instituto de Medicina Celular en Costa Rica, un centro único de células madre del que fue una pieza instrumental en su creación. Anteriormente sirvió durante diez años en Merck Sharp y Dohme.

El Proyecto de Ley 179 en cuya discusión están participando los actores de la actividad como laboratorios privados, Caja del Seguro Social y Ministerio de Salud, entre otros, en su exposición de motivos argumenta que la temática se ha considerado erróneamente regulada en la República de Panamá dentro de la ley de trasplantes, sin embargo, por su impacto económico, científico y social merece contar con una regulación independiente y que sobre todo coloque a Panamá en el escenario mundial que le corresponde.

El documento aclara que existen dos grandes grupos de células madres, el primero conocido como células madre embrionarias, cuyo uso no está autorizado en Panamá y que se encuentra expresamente prohibido en la Ley 3 del 15 de enero del 2004.

El segundo grupo, el cual es el objeto del proyecto en discusión, se conoce como células madre adultas que se definen como la materia prima del cuerpo, a partir de las cuales se generan todas las demás células. Principalmente se encuentran en la médula ósea, en menor cantidad en los desechos de la menstruación o en la grasa humana y en forma más noble en el tejido del cordón umbilical, el cual dentro de un parto es considerado como desecho.

¿Actualmente qué enfermedades se tratan con esta medicina regenerativa y cuál es su efectividad?

-Las células madres adultas están siendo utilizadas como terapia en enfermedades como lesiones en la médula espinal, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, y para tratar la condición de autismo, las cuales ya se están tratando en Panamá.

Además están en etapa de investigación en muchas enfermedades como problemas hepáticos, diabetes, infarto, derrame cerebral y problemas pulmonares, entre otros.

Es una medicina regenerativa personalizada, no es un medicamento ni un fármaco, no es químico, no es invasivo y no tiene mayores riesgos colaterales o efectos secundarios.