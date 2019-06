Panamá: ¿Preparado para dos cámaras legislativas?

Desde sus inicios de vida republicana Panamá, como un país democrático y soberano, ha sido administrada bajo un sistema unicameral denominada Asamblea Nacional, que surgió mediante la creación de la primera Constitución de 1904, misma que ha tenido cambios a lo largo del tiempo. En sus inicios estaba conformada por 19 diputados y dos suplentes, hoy día son 71 diputados y un suplente, los cuales son electos por votación popular directa por un período de cinco años.

En las últimas administraciones de gobierno, algunos de los miembros de la Asamblea Nacional, han sido involucrados en presuntos casos de corrupción, lo que ha generado gran disconformidad dentro de la sociedad panameña y el surgimiento de campañas como “No a la reelección”, que ha resultado en que algunos de los diputados señalados no salieran electos por mayoría de votos y que los pocos que fueron reelectos hayan logrado la curul al beneficiarse de las figuras del cociente, el medio cociente y residuos.

Ante esta realidad, una parte de la sociedad se ha propuesto impulsar una serie de cambios institucional a través de una reforma constitucional por la vía de una Asamblea Constituyente, entre los que incluye el establecimiento de una segunda cámara legislativa.

La bicameralidad es la práctica de poseer dos cámaras legislativas.

Una cámara baja, generalmente denominada cámara de diputados, y una cámara alta, habitualmente llamada senado. Esta segunda cámara legislativa busca crear mayor participación provincial, comarcal y nacional en la Asamblea, de igual forma busca regular y fiscalizar cada una de las leyes presentadas por los diputados de la primera cámara y viceversa. Dentro de los cambios constitucionales se propone la regulación de la reelección de los diputados de solo reelegirse durante un periodo adicional.

Podemos mencionar que al poseer dos cámaras legislativas como desventaja aumentará el gasto dentro de la asamblea, ya que habrá mayor número de funcionarios, como también la lentitud y complejidad en los procesos legislativos.

En mi opinión Panamá no está preparada para abarcar un tema tan amplio como lo es la creación de una segunda cámara legislativa, debido a que por cultura la mayoría de la sociedad panameña no está relacionada o involucrada en temas políticos. Tendemos a entender la política como sinónimo de corrupción. La política en si no es mala, malas son las personas que utilizan su poder para beneficioso propio.

Antes de pensar en proponer dos o tres cámaras legislativas, debemos educarnos y exigir a los gobernantes crear planes de gobiernos estables para mantener el desarrollo y crecimiento en todas las áreas del país de forma equitativa, además la total transparencia en la ejecución de todos los procesos que se manejan para recuperar la confianza en que tenemos un país democrático cuyos gobernantes se preocupen por el bienestar de su pueblo y no de sus intereses propios.

Alexis Garibaldo Flores

Estudiante de Maestría

Universidad Interamericana de Panamá (UIP)