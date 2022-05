Panamá propone restringir el comercio internacional de cerca de una veintena de especies de tiburones

Panamá ha presentado una propuesta a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) por la que pretende incluir a 18 especies de tiburones en el Apéndice II de ese convenio, con el fin de restringir su comercialización.

En su propuesta a la Secretaría de CITES el país centroamericano argumenta que todas ellas están clasificadas como en peligro o en peligro crítico de extinción en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN).

En concreto, propone incluir al tiburón gris de arrecife (Carcharhinus amblyrhynchos), el tiburón arenero (C. obscurus), el tiburón poroso (C. porosus), el tiburón del Ganges (Glyphis gangeticus), el tiburón trozo (C. plumbeus), el tiburón de Borneo (C. borneensis), el tiburón de Pondicherry (C. Hemiodon), el tiburón dentiliso de punta negra (C. leiodon), el cazón negrudo (Negaprion acutidens), el tiburón de arrecife del Caribe (C. perezi), el cazón picudo (Isogomphodon oxyrhynchus), el tiburón de noche (C. signatus), el tiburón de cara blanca (Nasolamia velox), el tiburón de morro negro (C. acronotus), el tiburón cariblanco (C. dussumieri), el tiburón perdido (C. obsoletus), el tiburón cola blanca del Pacífico (C. cerdale), el tiburón de Borneo de aleta ancha (Lamiopsis tephrodes) y el tiburón aletón (Lamiopsis temminckii).

Todos ellos están clasificados en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN por la mortalidad causada por la pesca insostenible, impulsada, en parte, por la demanda de comercio internacional de sus productos.

Panamá destaca que esta clasificación estaría justificada dada la prueba del descenso de la población a causa de la explotación pesquera, el deterioro del hábitat, las características conservadoras del ciclo biológico y la demanda de comercio internacional de sus productos.

Además, la propuesta contempla también la inclusión de todas las demás especies de la familiaCarcharhinidae (carcarrínidos): Género Carcharhinus, Género Isogomphodon, Género Loxodon, Género Nasolamia, Género Lamiopsis, Género Negaprion, Género Prionace, Género Rhizoprionodon, Género Scoliodon, Género Triaenodon y cualquier otra especie putativa de la familia Carcharhinidae.

En el marco de la propuesta, Panamá pide además a los Estados que estén en el área de distribución de estas especies que proporcionen “cualquier información” de que dispongan sobre su estado de conservación (distribución, tamaño, estructura y tendencias de la población) y el comercio legal nacional e internacional de especímenes, partes y derivados, así como información sobre el comercio ilícito (incautaciones y decomisos) antes del 10 de junio a la Autoridad Administrativa CITES panameña.