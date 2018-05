Panamá realizó el Tech Day Tour

Panamá propició nuevamente el Tech Day Tour, un evento dirigido a todos los profesionales en tecnologías de la información (TI) del sector público y privado, el cual recorre siete países de la región Centroamérica y República Dominicana.

El evento congrega a más de 5 mil participantes a lo largo de toda la gira.

Este año se celebró la undécima edición bajo la temática ‘IT is all around’, en donde participaron como ponentes: Tom Cochran, ex director de tecnología digital de la Casa Blanca, en el gobierno de Barack Obama y Jefe de Estrategias Digitales y Vicepresidente del Sector Público de Acquia, el proveedor líder de soluciones de gestión de experiencia digital basadas en la nube

También estuvo presente Will Madden, CEO de Bridge21 y reconocido experto en blockchain y fintech.

En la actividad se realizaron demostraciones de hacker demo en vivo; así como la exhibición de nuevas tecnologías y una gran variedad de consultores que aconsejaron a los presente sobre los mejores métodos para aplicar las TI en sus negocios.