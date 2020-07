Panamá requiere un Plan de Reactivación Económica y una inversión de $6,000 millones para evitar la destrucción de su tejido económico

Panamá requiere de un Plan de Reactivación Económica agresivo, que impida la destrucción del tejido económico, advierten economistas panameños es la destrucción del tejido económico al provocar el cierre de empresas y la pérdida masiva de empleos, impactando negativamente en la demanda. Una situación que sólo se puede enfrentar adecuadamente con un Plan Reactivación Económica bien equilibrado, que contemple medidas de apoyo económico masivo y directo tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) como a los ciudadanos.

Así lo considera el economista Felipe Argote, quien destaca que las perspectivas de desempeño económico para Panamá se han deteriorado en los últimos meses, al punto que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que el país experimentará una caída de 6.5% de su Producto Interno Bruto al cierre del presente año, una tendencia que se seguirán agravando si no se adoptan medidas para frenar la destrucción del tejido económico.

Argote, quien además es presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), destaca que las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo se centran en ofrecer préstamos blandos a las Mipymes, sin embargo, advirtió que este tipo de apoyos no atiende a la realidad de este tipo de negocios ya que muchos de ellos no podrán sobrevivir a la cuarentena que están aplicando las autoridades de salud porque en este período están acumulando grandes deudas en concepto de alquiler y pago de servicios públicos, por lo que reabrir operaciones no sólo será más costos que darse a la quiebra, sino que carece de garantías debido a la evidente caída de la demanda de bienes y servicios que conlleva el confinamiento y el aumento del desempleo.

Además, recordó que muchas de estas empresas no son sujeto de crédito porque no cumplen con muchos de los requisitos establecidos por la banca para acceder a un financiamiento, por lo que ante de hablar de créditos, estos negocios van a requerir un apoyo directo para poder cancelar sus deudas.

Para enfrentar esta situación Argote propuso que el Ejecutivo elabore un Plan de Reactivación Económica y lo someta a un diálogo con los gremios sindicales y empresariales del país a fin de establecer un consenso sobre la ruta a seguir para evitar la destrucción del tejido económica, con medidas que a su juicio deben conllevar la inversión de un presupuesto de $6,000 millones para mantener operando a las empresas y potenciar el consumo de los ciudadanos.

En este sentido recomendó, entre otras acciones, otorgar a las micro empresas un apoyo económico directo de $500.00 mensuales para el pago de alquileres acumulados durante la Emergencia Nacional decretada por el Ejecutivo y aumentar el Vale Digital que se entrega a los trabajadores que se encuentran con contratos suspendidos temporalmente, de $100.00 a $300,00 mensuales, para que además de garantizarles el acceso a la alimentación, estas personas puedan pagar algunos compromisos adquiridos legítimamente y a los cuales no pueden hacer frente en este momento, como el pago de sus hipotecas y/o sus préstamos de autos.

Argote consideró que los trabajadores por cuenta propia deberían recibir una Vale Digital de $200.00 mensuales y que a las personas que estaban desempleadas al inicio de la crisis se les debe mantener este apoyo en $100.00 mensuales, tomando en cuenta que son sectores que regularmente no tienen compromisos financieros que atender.

Finalmente, destacó que el país vive un momento crítico, en el que hay que pensar en como salvar la vida de los ciudadanos, pero sin dejar de invertir en salvar la economía del país, por lo que hay que hacer todo lo que sea necesario para evitar que las empresas cierren, porque iniciar un negocio no sólo toma tiempo, sino que es más costos que mantener a una empresa operando.

Hitler Cigarruista

hcigarruista@capital.com.pa

Capital Financiero