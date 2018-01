Panamá se compromete con la Ocde al intercambio multilateral de información financiera y tributaria

PARÍS, 15 Enero. (EUROPA PRESS) – Panamá se comprometió con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) al intercambio multilateral de información financiera y tributaria para luchar contra la evasión fiscal a través de la puesta en común de los datos de las entidades financieras de los cerca de 100 países participantes en un canal confidencial, que empezará a funcionar en septiembre de 2018.

Este lunes, el director general de ingresos de Panamá, Publio Ricardo Cortés, firmó el Acuerdo de Autoridad Multilateral Competente (MCAA, por sus siglas en inglés) en la sede de la Ocde, en presencia del vicesecretario general de la organización internacional Masamichi Kono, con lo que se como el participante número 98 de este programa internacional.

En este sentido, Kono felicitó a Panamá por dar “este sustancial paso para la puesta en marcha de una verdadera red global de intercambio” y aseguró que, con esta firma, el país se coloca en una “posición excelente” para demostrar su compromiso por cumplir plenamente los intercambios de información financiera y tributaria.

Panamá se comprometió a intercambiar información automáticamente en virtud del Estándar Común de Reporte (“CRS”), iniciando en septiembre de 2018.

A pesar de ser un acuerdo multilateral, el MCAA permite que Panamá conserve la potestad de decidir con qué países intercambiará información automáticamente.

La Ocde apuntó que los miembros del Foro Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios continúa trabajando en la supervisión y revisión del nuevo estándar internacional.

Esta decisión forma parte de un nuevo esfuerzo de Panamá por hacer frente a la evasión fiscal y blanqueo de capitales, no obstante, el pasado 5 de diciembre, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) adoptaron una ‘lista negra’ de 17 paraísos fiscales en la que se incluyó la jurisdicción de Panamá.

