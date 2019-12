Panamá se potencia como destino de turismo educativo

Conocer un poco más de las costumbres y cultura de Panamá, como parte de la promoción que lleva acabo EF Tours en relación con el Turismo Educativo y lo que Panamá ofrece, para unos 2,000 estudiantes acompañados de sus profesores de distintos colegios y universidades de Estados Unidos (EE.UU.) y de otras partes del mundo, que han tenido la oportunidad de visitar Panamá.

Según Sam Frew, Director de Guías EF Tours, EF tiene 50 años y el tour casi 40 y aquí en Panamá es un destino relativamente nuevo ya que tiene apenas dos años, por lo que tienen dos temporadas completas de producción.

“El producto nuestro son más inversiones culturales, son giras de entre ocho y diez días, viajan con guías panameños oficiales y visitan muchos lugares en Panamá. Hasta ahora como ha ido no hay ningún grupo que haya salido descontento, todos los grupos han salido muy satisfechos de la experiencia”, recalcó Frew.

Indicó Frew que entre los principales atractivos del Istmo que se visitan están: El Canal de Panamá, el Casco Viejo, el folclor y tradiciones del hombre y la mujer del campo, la cultura de las comunidades indígenas, museos, la biodiversidad y vida silvestre. Además del Conjunto Monumental de Panamá Viejo y el Tercer Puente sobre el Canal.

Por su parte Leonor Martínez, Gerente General EF Panamá, manifestó que ellos se dedican más en el área de estudiar en el extranjero un idioma para los interesados, y no únicamente ofrecen inglés si no once idiomas. “Somos la misma familia pero ellos traen extranjeros al turismo panameño y nosotros llevamos a los panameños que quieran hacer turismo al extranjero”, sostuvo.

Agregó que Panamá representa una nueva oportunidad para ser competitivo, por lo que es necesario que los ciudadanos dominen un segundo y hasta un tercer idioma, y de esta manera poder involucrarse plenamente en el sector productivo panameño, ya internacionalizado cada día más.

En tanto, Kate Berseth, Vicepresidenta de EF Educational Tours, señaló que Panamá se ha convertido en el principal destino en Latinoamérica de estudiantes y profesores que buscan potenciar sus conocimientos explorando sitios importantes que resaltan la perspectivas histórica, social y cultural, ya sea interactuando con los lugareños o conectándose con otros viajeros.

“Hace tres años abrieron el destino Panamá en la clase de lenguaje, hoy por hoy, es uno de los destinos en Latinoamérica que está ganando mayor popularidad en la comunidad estudiantil”, destacó Berseth.

El costo de la experiencia varía según la cantidad de días, las actividades y el itinerario de viaje que puede terminar con el retorno a casa o continuar a otras países de la región, debido a lo anterior el monto podría oscilar entre $2,000 y $3,000 por estudiantes, lo que les abarca boleto de avión, hospedaje, transporte, guía permanente de turismo y la entrada a las actividades, entre otras cosas.

