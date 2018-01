Panamá se prepara para cumplir con los requerimientos de visitantes chinos

En marzo próximo aterrizará en el aeropuerto internacional el primer vuelo de Air China.

Eso ya es un hecho. Otro hecho es que Panamá firmó con China un acuerdo bilateral que plasma las necesidades que tienen los turistas provenientes de ese país asiático, para visitar el país centroamericano.

El ministro de Turismo, Gustavo Him, explica que ahora hay que cumplir con ciertos requerimientos para recibir a los turistas provenientes de ese país asiático, porque un turista chino no va a visitar un lugar una vez se dé una apertura diplomática. Primero el país receptor debe ser considerado país autorizado.

Es decir que ellos autorizan que sus viajeros pueden venir a Panamá”.

Gustavo Him

El ministro Him señala que esa autorización ya fue firmada, pero que falta cumplir con los requerimientos que pide ese acuerdo como seguros para los visitantes chinos –que ellos están solicitando- y otras adecuaciones en hoteles, sitios y productos turísticos, y manejo del idioma de ese país.

“Tenemos que cumplir con las mínimas necesidades y debemos garantizar que se van a dar”, dice el ministro de la ATP.

Por eso la Autoridad de Turismo de Panamá va a empezar a trabajar desde este mes de enero con los hoteles, tour operadores, transportistas y servicios en general en este tema.

A la par que Panamá está trabajando en este camino, el Gobierno chino está haciendo su trabajo autorizando a operadores de ese país para que brinden el servicio de turismo y trabajen en conjunto con los de la nación centroamericana para poder mover los grupos de visitantes.

Mientras que los hoteles deberán tener ciertas características para recibir a los turistas de ese país como nomenclatura en chino, gastronomía propia de China.

“Es un trabajo difícil porque tenemos que involucrar al sector privado, que es el más importante porque es el que va a dar el servicio, y hacerlo entender las necesidades que tienen los visitantes chinos. Además hay que certificarlos”, explica el titular de la ATP.

Otro aspecto importante en el que Panamá debe trabajar es en hacer una sinergia con otros países para que los visitantes de la nación asiática puedan venir a Latinoamérica atraídos por el multidestino.

A lo que se refiere el ministro Him es que los turistas de ese país no van a venir a Panamá para conocer el Canal solamente, sino a conocer otros atractivos que les ofrezcan países como Perú, México, Ecuador, Cuba, Costa Rica.

Lo que le correspondería hacer a Panamá es una conexión con esos países, que antes no se daba porque no había una apertura diplomática ni visado estampado.

Con la llegada de dos vuelos directos semanales de Beijing va a haber un flujo de personas interesadas en conocer el multidestino “y esta es una oportunidad que queremos aprovechar y no dejar que pase”.

El mercado chino es muy atractivo porque es el más grande a nivel global. Si bien su población asciende a 120 millones de habitantes, la cifra de chinos que tienen visado para viajar es de 3.5 millones.

El volumen sigue siendo atractivo para el mercado panameño, y el ministro Him considera que haciendo un trabajo puntual se pueden obtener resultados importantes.

El objetivo es que aterricen en el país de 30 mil a 50 mil visitantes procedentes de China en el primer año. La idea es ir de menos a más, manejar un flujo de turistas que se vaya contento con el país “y tenemos que hacerlo poco a poco para que sea exitoso”.

A diferencia de los turistas de otras regiones los provenientes de China les atrae la cultura y la historia de un país, y lo que ofrece sus paisajes naturales. Muy diferente de otros grupos que vienen a Panamá atraídos por las compras, el sol y la playa.

Por eso hay que hacer paquetes a la medida de este mercado.

En esta búsqueda de cultura e historia, el interior del país podría aprovechar la oportunidad para mostrar la riqueza que tiene.

“De hecho dos de los operadores más grandes de China conocieron algunas áreas del país, y fueron a Chiriquí y quedaron muy satisfechos con las oportunidades que les ofrece como la gastronomía, naturaleza, agroturismo”, afirma el ministro Him.

Sin embargo el ministro Him reitera que hay que ir con calma, manejar grupos pequeños de visitantes para aprender y entender lo que este mercado busca.

“Esto tiene una curva de aprendizaje que no va a ser inmediata. No tenemos ningún apuro, nosotros queremos hacer las cosas bien, lo más importante es que se vayan contentos. Es un mercado nuevo, virgen y que tiene poder adquisitivo”, concluye Him.