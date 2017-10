Panamá será sede de Visa, Panalpina, Hankook Tire, McKinsey y el fabricante de trenes CRRC

Panamá amplió a 143 la cifra de multinacionales que se acogen a los beneficios de la Ley de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), tras confirmarse este lunes 23 de octubre de 2017 el establecimiento en este país de las sedes de cinco nuevas empresas incluidas en ese listado.

Se trata de Visa, Inc. y McKinsey & Company, Inc. (ambas de Estados Unidos), Panalpina World Transport LTD., (casa matriz en Suiza), Hankook Tire Co., Ltd. (Corea de Sur) y el fabricante de trenes CRRC Corporation Limited (República Popular de China). Esta última es considerada una de las principales compañías mundiales dedicadas a la fabricación de trenes.

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) confirmó que estas empresas multinacionales establecerán en Panamá una de sus sedes en la región. Según el Mici, esto se traduce en una inversión superior a los $3 millones y, al menos, 75 plazas de empleo en el primer año de operaciones.

Las nuevas licencias SEM fueron aprobadas en las recientes reuniones de la Comisión de Sedes de Empresas Multinacionales, encargada de evaluar y aprobar el establecimiento de estas empresas como sedes regionales en Panamá, informó el Mici.

La confirmación de la llegada de las nuevas “empresas SEM” reafirma “la confianza de los inversionistas extranjeros en Panamá, sumando ya 12 nuevas empresas este año”, Augusto Arosemena, ministro de Comercio e Industrias.

A buen ritmo

El viceministro de Comercio Exterior, Néstor González, señaló que se mantiene el interés de empresas multinacionales que miran a Panamá como una opción para establecer sus sedes regionales, precisamente por los beneficios que ofrece el país (a través de la Ley SEM) y por su posición geográfica y conectividad.

En pocas palabras, para el viceministro vamos a buen ritmo. González manifestó que con cada multinacional que llega a Panamá se está hablando de un efecto multiplicador, ya que estas empresas contratan mano de obra local y aportan a la economía del país con sus operaciones y con el personal extranjero que trabaja para ellas.

Lo importante -dijo el viceministro- es motivar a estas multinacionales para que transfieran conocimiento a la fuerza laboral panameña. “Es un gran reto que tenemos”, agregó.

Para una multinacional es menos costoso contratar a un panameño que traer a un extranjero”. Néstor González, viceministro de Comercio Exterior

“Estas multinacionales tienen diferentes tamaños y lo que hacen es reagrupar y traer parte de sus operaciones a territorio panameño y dar aun servicio de back office para sus oficinas del resto de la región”, explicó González.

Por tal razón, en la medida que los ejecutivos extranjero que lleguen a Panamá transfieran sus conocimientos, los panameños podrán ir ocupando nuevas plazas de trabajo, agregó.

Vienen más

González adelantó que para cierre de este año 2017 se espera que se haya confirmado el establecimiento de entre 15 y 18 empresas SEM (a la fecha, se han confirmado 12 este año). El viceministro evitó dar los nombres de las otras multinacionales que están en negociación por un tema de confidencialidad, pero aseguró que se conocerán una vez se tengan confirmadas

La Ley No. 41 del 24 de agosto de 2007, por la cual se crea el régimen especial para el establecimiento y operación de Sedes de Empresas Multinacionales, indica los beneficios que reciben las multinacionales al fijar sus sedes en Panamá. Estos beneficios, según el Mici, constituyen parte de los atractivos para que estas empresas abran sus sedes en el país.

Entre estos beneficios están: La exención del pago de Impuesto sobre la Renta (ISR), del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios, del Impuesto de Dividendo y complementario, y uso de equipos Fiscales; y también podrán llegar a acuerdos fiscales con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la consolidación de sus ganancias y el pago de impuestos por las rentas que obtienen en diversos países.

Según la Ley 41, las SEM podrán tener la cantidad necesaria de personal de confianza y ejecutivos de alta gerencia para realizar sus operaciones en Panamá. Y los dependientes que deseen trabajar, podrán realizar su cambio de estatus migratorio.

