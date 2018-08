Panamá tendrá su primer libro del café con sello turístico

El proyecto editorial ‘Panamá: Café’ es el nombre del primer libro con sello turístico que retrata la caficultura panameña desde sus orígenes hasta nuestros días.

Se trata de un libro que es trabajado entre la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (Scap, por su siglas en inglés).

La publicación, editada en alianza con Editorial Sello de Agua, hace un recorrido por la historia del grano en Panamá, reconoce el arduo trabajo de los productores cafetaleros en el país y destaca el valor del café especial, reconocido como uno de los mejores del mundo, señala una nota de prensa de la ATP.

El libro es un legado editorial que trascenderá fronteras y constituye una nueva oportunidad para que la marca país tenga presencia en diversos escenarios internacionales como: festivales, ferias, encuentros gastronómicos y hasta vídeo clips de abordaje.

Gustavo Him, administrador de la ATP opina que la publicación promoverá al sector cafetero y a la marca país dentro y fuera de Panamá, promocionará el turismo local e internacional.

Esta publicación también le dará el sitial que se merecen a los protagonistas del café panameño y se tendrá la oportunidad de conocer los encantos culturales y turísticos de las regiones cafetaleras, atrayendo a inversionistas y compradores internacionales.

Contenido

La publicación es un retrato detallado de los primeros cafetales en el país, abarcando la provincia de Chiriquí como región cafetera privilegiada por su clima y atractivos naturales; las fincas cafeteras y productores más destacados; los Ngäbe Buglé quienes han jugado un papel protagónico en la caficultura; los procesos, variedades y los mejores granos en Panamá; la agricultura sostenible; el circuito del Café, el agroturismo y el ecoturismo; la propuesta gastronómica y otros temas.

La edición de gran formato y con fotografía extraordinaria será referencia para locales y extranjeros interesados en conocer la región cafetalera del país y degustar uno de los mejores cafés del mundo.

En materia de turismo, nuestro aporte a esta importante obra tiene el objetivo de establecer el circuito del Café y promoverla como nuevo producto turístico en la región de Chiriquí”,

Gustavo Him

Editorial Sello de Agua

Es una reconocida marca que durante siete años ha publicado 18 libros de mediano y gran formato, dos de los cuales han sido merecedores del Premio Andigraf en impresión de tapa dura y rústica.

T’ACH, cocina autóctona panameña la más reciente publicación de Sello de Agua en alianza con el chef Charlie Collins recientemente ganó el premio: Best Culinary Heritage Cookbook of the World (Mejor Libro de Herencia Culinaria del Mundo), otorgado por Gourmand World Cookbook Awards, celebrados en China y considerados los Óscares de los libros de cocina.