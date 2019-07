Panamá: Tercer país menos complejo para hacer negocios en América Latina

Panamá es el tercer país más simple para hacer negocios en América Latina y el segundo en Centroamérica, según un nuevo informe de TMF Group, un proveedor líder de servicios administrativos internacionales, según el cual, Islas Caimán es la jurisdicción más simple del mundo a la hora de hacer negocios y Grecia la más complicada.

Según el Índice Global de Complejidad Corporativa desarrollado por TMF Group, que compara los principales requerimientos administrativos y de cumplimiento en 76 jurisdicciones en el mundo, Panamá es el país número 51 con más complejidad para que operen las compañías.

Esto convierte a Panamá en el segundo país en complejidad para hacer negocios en América Central, siendo superado únicamente por Guatemala, ubicado en la posición número 52, resultó ser más simple para los negocios.

Mientras que Paraguay (72) ocupa la posición número uno en América Latina, seguido de Guatemala y Panamá, mientras que Ecuador ocupa la posición 41, Chile la 40, México la 39, Uruguay la 38, Honduras la 35 y Costa Rica la 31. Sin embargo, un dato que puede generar dudas sobre el Índice de TMF Group es que Venezuela ocupa la posición 50, siendo el cuarto país con menor complejidad para hacer negocios en la región,

El informe, elaborado en base a una combinación de información evaluada estadísticamente y una investigación cualitativa realizada entre los expertos de mercado a nivel local, se enfoca en tres áreas: Reglas, regulaciones y penalidades; contabilidad e impuestos; y contratación, despido y gestión de pago a empleados.

­­­­Lyndsey Wheeler, directora general de TMF Panamá, mencionó que “gracias al Canal, Panamá es sinónimo de comercio. Y, felizmente, es un lugar fácil para hacer negocios, en general. Las compañías que establecen su sede central en Panamá reciben beneficios fiscales, y las compañías que trabajan en una de las tantas zonas francas encuentran un ambiente diseñado para la facilidad operativa de los negocios”.

No obstante, advirtió que “existen muchos riesgos para los principiantes de negocios que no son cautelosos. Si no habla español, y no está preparado para comprender los detalles de la legislación de Panamá, se enfrenta con la posibilidad de cometer errores y recibir sanciones”.

Un ejemplo de la complejidad relativa de Panamá está relacionado con la forma en la que deben presentarse y aprobarse los contratos laborales por el Ministerio de Trabajo, en español –un requisito relativamente complicado por estándares internacionales.

De manera similar, las compañías que establecen un negocio deben dar a conocer información muy detallada que, a menudo, incluye especificaciones de las estructuras corporativas, y que puede dar lugar a un proceso prolongado para las respectivas compañías.

Más allá de Panamá, el índice determinó que las Islas Caimán son la jurisdicción menos compleja entre las 76 encuestadas, mientras que Grecia lidera el índice al ser la más compleja.

TMF Group ayuda a sus clientes a operar internacionalmente y a establecerse donde sea que quieran hacerlo en el mundo, asegurándose que se establezcan adecuadamente para hacer negocios y que cumplan con las regulaciones locales e internacionales.

Esto incluye ofrecer respaldo en servicios empresariales como Recursos Humanos y nómina, contabilidad y cumplimiento tributario, secretariado corporativo, gobernanza global y servicios administrativos para mercado de capitales, capital privado e inversiones inmobiliarias, operando en más de 80 jurisdicciones, brindamos a nuestros 15,000 clientes servicios de cumplimiento y administración a nivel local para que puedan aventurarse a ir más allá.

Hitler Cigarruista

hcigarruista@capital.com.pa

Capital Financiero