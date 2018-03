Panamá tiene el reto de mejorar su balanza comercial de bienes, tras la firma de TLC, advierte el SIP

Panamá importa 11.6 billones de dólares en bienes y solo exporta 600 millones de dólares. Estas cifras preocupan al sector industrial manufacturero del país, ya que los Tratados de Libre Comercio (TLC) que Panamá ha firmado son más “acuerdos de importación”, sin considerar el potencial que tiene el país para exportar.

Así lo aseguró Michael Morales, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), quien opina que es necesario “defender la industria del país”.

En 2017, el comercio intraregional en Centroamérica alcanzó 8.5 billones de dólares. En ese mismo año, Panamá exportó a la región la suma de 27 mil millones de dólares, lo que representó el 5% del valor de este comercio, explica Morales.

“Este es un tema preocupante a medida que avanzamos en el proceso de integración con Centroamérica”, advierte.

Detalló que, por ejemplo, el año pasado desde Costa Rica se importó a Panamá un total de 454 millones de dólares; mientras que Panamá solo exportó 38 millones de dólares.

Augusto Arosemena, ministro de Comercio e Industrias (Mici) dijo que el gobierno cambió el modelo de negociación.

Explicó que, por ejemplo, en septiembre de 2017 una delegación de empresarios de la República Popular China visitó el país y en una sola reunión se cerraron tratos por $38 millones.

Detalla que se promoverán ruedas de negocios que consisten en hacer un trabajo previo con empresas exportadoras panameñas, a las que se les convoca informando el mercado al que se irá y se busca la contraparte en el otro país interesado en el producto.

Se tienen conversaciones previas y luego se va al país para cerrar el trato. No solo es ir y hablar del país porque si los empresarios no van y no se conecta con el producto es poco lo que se puede hacer”,