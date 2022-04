Panamá tiene la oportunidad de atraer inversión extranjera y transformarse en un centro financiero 2.0: ARIFA

Fundada en 1914, Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA) es la firma más antigua del país con más de 100 años participando en los temas legales, económicos y financieros más importantes de Panamá.

ARIFA es una firma de servicio completo especializada en 29 áreas de práctica, como derecho corporativo, litigios, bienes raíces, derecho marítimo, propiedad intelectual, y las áreas de banca y finanzas, y mercado de capitales, en el área transaccional. Esta amplia visión del negocio propia de ARIFA es lo que motivó a Capital Financiero a tener una charla con dos de sus socios del área transaccional: Estif Aparicio y Fernando Arias F.

En esta entrevista, Estif y Fernando nos comparten sus experiencias prácticas sobre la industria legal en general, la firma ARIFA en particular, y las oportunidades que tiene Panamá para la atracción de inversión en actividades totalmente nuevas (greenfield) o, en el caso de sectores existentes, mediante la compra de empresas locales y cómo dichas oportunidades permean en la visión de ARIFA sobre los negocios y en la necesidad permanente de renovar la firma mediante la incorporación de nuevos socios, asociados y áreas de práctica.

¿Cómo cambió la industria legal con la pandemia?

– Estif: “Al igual que en casi todas las empresas, la industria legal tuvo que adaptarse rápidamente a la realidad de la pandemia que nos obligó a pasar de un trabajo presencial a un trabajo totalmente a distancia o remoto en unas pocas semanas. Se dice que las crisis son fuente de oportunidades. En este sentido, la pandemia obligó a la organización a acelerar procesos de cambio tanto internos como en su interacción con los clientes, particularmente en la atención a sus necesidades cotidianas. Un proceso que en el caso de ARIFA afortunadamente ha dado muy buenos resultados”.

¿Cómo podemos definir el área transaccional?

Nos comenta Estif Aparicio que el área transaccional está dividida en tres grupos: El primero de Banca y Finanzas, el segundo de Fusiones y Adquisiciones, y el tercero de Regulación de Valores y Mercados de Capitales.

En relación con el servicio que brindan estos grupos, Fernando Arias F. explica que “el primer grupo asesora a clientes en temas de financiamientos, derecho bancario y finanzas de toda clase”.

“El segundo grupo, que atiende temas de fusiones y adquisiciones, se mueve en un área de gran actividad en este momento ya que, en parte como resultado de la pandemia COVID-19, hay muy buenos activos en el mercadeo a precios interesantes”.

“El tercer grupo, de mercado de capitales, asesora a cliente en emisiones de deuda y emisiones de acciones en diversas bolsas de valores, tanto locales como internacionales”.

– Estif: “En las tres áreas, ARIFA ha sido pionera en la creación de muchas de las estructuras de financiamiento que hoy en día son de uso común en la plaza. Por ejemplo, Ricardo Manuel Arango, socio de la firma, Presidió la Comisión Presidencial que redactó la Ley de Valores que actualmente rige en Panamá; y otros socios del área han ayudado a desarrollar reglamentaciones que se utilizan para el financiamiento de proyectos en Panamá”.

“En ARIFA nos sentimos orgullosos de haber conformado un equipo transaccional integrado por abogados totalmente bilingües, el 93% con estudios en universidades de primer nivel en Estados Unidos y Europa, el 66% con maestrías, el 33% con título de “Juris Doctor” y/o con la experiencia de haber trabajado en los principales centros internacionales como Nueva York, por ejemplo. El 46% de nuestro equipo transaccional tiene idoneidad para ejercer en jurisdicciones como Nueva York y Florida, aunque la firma se especializa en derecho panameño. Esta mezcla de experiencia local e internacional es lo que nos permite entender y anticipar la necesidad y tiempos de respuesta esperados por los clientes”.

“En cuanto al mercado local, por el arraigo que deriva de ser la firma más antigua del país, trabajamos y servimos regularmente a clientes locales sin distingo de su tamaño porque para nosotros todo cliente tiene la misma importancia y nuestro compromiso es incondicional con todos ellos. Cuando asumimos la responsabilidad de representarlos les brindamos todo el esfuerzo y el esmero.

Ese es el compromiso ético con nuestros clientes y así hemos acompañado a clientes con intereses en una amplia gana de sectores”.

“Este equipo tiene la madurez para hablar tanto con un banquero experimentado en Nueva York como con un incipiente emprendedor panameño de 26 años y entender por igual cuáles son sus necesidades y realidades económicas. Para nosotros todos los mercados son importantes y más ahora que se habla cada vez más de emprendimiento, tan necesario en este momento, y con respecto al cual la firma tiene una visión estratégica a largo plazo para acompañar a personas que están creciendo y que sin duda serán los próximos grandes empresarios. Para ello es clave que nuestro equipo sea multigeneracional y que nos permita trabajar coordinadamente, brindando la oportunidad a todos sus abogados para compartir experiencias, desarrollarse y crecer”.

¿Una de esas oportunidades es la incorporación de Fernando Arias F. en calidad de socio de la firma?

– Estif: “Sin lugar a duda. Fernando Arias F. es un abogado con una carrera extraordinaria. Cuenta con una Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Summa Cum Laude y 1er puesto de la Universidad Santa María la Antigua, una Maestría en Derecho del New York University School of Law y una Maestría en Derecho con honores del Northwestern University School of Law. Además, trabajó en Nueva York con la prestigiosa firma Simpson, Thacher & Bartlett LLP, representando a los emisores en operaciones de mercados de capital, con enfoque en América Latina. Por todos estos méritos y su gran manejo de clientes y transacciones, Fernando ha sido identificado como una estrella en el panorama legal panameño y ha sido promovido a socio de la firma”.

¿Cuáles son las expectativas de negocios futuros del grupo transaccional de ARIFA?

– Estif: “En el área de proyectos, estamos viendo una fuerte inversión pública en el horizonte que va a requerir financiamiento, principalmente en proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) a lo largo del país, como la construcción o reparación de carreteras. Esta inversión es positiva porque ese gasto público ayudará a la reactivación del empleo y la economía del país. Esperamos poder sumarnos a este esfuerzo representando a las compañías constructoras o a las entidades financieras”.

“A parte de lo anterior, Panamá tiene ya una ley de Asociación Público-Privada (APP) y se espera el lanzamiento de varias iniciativas bajo esta modalidad. ARIFA ha estado muy involucrada, por muchos años, en el desarrollo de obras otorgadas bajo esquemas de concesión y que involucran la intervención de capital privado y el interés público, como es el caso de las APPs. Se ha reportado que las obras bajo esta modalidad pudieran ascender a algunos billones de dólares y nuestra intención es poder acompañar y guiar a nuestros clientes en relación con este nuevo marco legal. En general, la experiencia de la firma en el financiamiento de proyectos públicos, ampliamente conocida a nivel nacional e internacional, consideramos que es única”.

“También hemos participado en inversiones privadas en el sector de energía, habiendo representado a desarrolladores y a entidades bancarias en el financiamiento de cerca del 45% de la capacidad total de generación eléctrica del país. Tenemos también una amplia experiencia en el financiamiento de proyectos portuarios e inmobiliarios”.

“Con relación al mercado de capitales, en ARIFA asesoramos regularmente a clientes emisores de bonos a través de la bolsa local, al igual que a inversionistas internacionales como bancos y fondos. En la firma hemos participado en cerca del 70% u 80% de las emisiones internacionales colocadas a través de la bolsa en Panamá, teniendo como clientes a los bancos estructuradores de las emisiones e incluso hemos colaborado en el proceso de ajuste a las reglas de la bolsa que aplican para esas transacciones, tanto a nivel doméstico como para los emisores internacionales”.

“Vemos con optimismo el 2022, como un año en el que ayudaremos a clientes emisores o estructuradores a participar en el creciente y dinámico mercado de capitales del país. Durante la pandemia, en el 2020, tuvimos la oportunidad de representar a los bancos en una emisión por $1.2 billones de una compañía con participación en el sector eléctrico, en su momento, la más grande de su tipo en Centroamérica y el Caribe”.

Además, considerando la relevancia creciente del Blockchain y las Fintech, los socios de ARIFA reconocemos la importancia de la participación de los abogados jóvenes de la firma. Vemos como tanto los socios jóvenes como los asociados séniores ganan cada vez más protagonismo y liderazgo. Ellos aportan un valor agregado acorde con las nuevas realidades del mercado”.

¿Qué significa para ustedes servicio 360 grados?

– Fernando: “Significa que, si un cliente desea establecerse o iniciar un nuevo negocio en Panamá, podemos brindarle, gracias a la profundidad y experiencia de nuestro equipo, todos los servicios y la asesoría en un solo lugar según las distintas áreas requeridas, incluyendo temas corporativos, fiscales, laborales, regulatorios marcarios y de derecho administrativo, entre otros. Servicio 360º significa una asesoría integral, de alta calidad para iniciar con el pie derecho su actividad sin la necesidad de acudir a distintos abogados ya que en ARIFA cubrimos todas sus necesidades legales”. Continúa indicando que “para nosotros la calidad del servicio es lo más importante y por eso hemos logrado mantenernos a la vanguardia con los tiempos. Hoy en día más que nunca con los nuevos escenarios generados a raíz de la pandemia de coronavirus (COVID-19), la necesidad de los clientes ha cambiado y muchas veces requieren tiempos de respuesta muy rápidos.”

¿Los cambios políticos que se experimentan en la región pueden ayudar a Panamá en su objetivo de crecer y generar empleo y bienestar para la población?

– Fernando: “En el área de adquisiciones, la situación geopolítica del resto de Latinoamérica, la economía dolarizada de Panamá y su estabilidad política han colocado al país en una buena oportunidad de inversión”.

“Además de inversiones locales, los inversionistas extranjeros están viendo negocios a buenos precios para establecer sus operaciones en Panamá. Hemos visto transacciones en el área de comercio al por menor y energía”.

“Adicionalmente, en el sector financiero Panamá se ha consolidado como un destino para invertir para los países vecinos, entonces ahí es donde entra ARIFA para ayudarlos en cómo invertir aquí en Panamá y cómo hacerlo de la mejor manera, tomándonos el tiempo para estructurar su inversión de la manera más eficiente fiscalmente. Panamá ha suscrito diversos tratados de libre comercio y/o protección de inversiones, como es el caso de Perú”.

Creemos que la pandemia contribuirá a la consolidación del sector bancario, considerando que Panamá es uno de los países con más bancos per cápita”.

Fernando Arias F. nos comparte que “también estamos viendo con mayor frecuencia financiamientos de proyectos de turismo en Panamá. Consideramos que Panamá está, finalmente, cristalizando su potencial como un lugar para proyectos turísticos por la gran belleza y diversidad natural que tiene el país aunado a su excelente conectividad. ARIFA ha conformado en 2022 un área de práctica nueva, enfocada en el sector turismo y servicios hospitalarios en Panamá. Creemos firmemente en lo que hemos visto en los últimos años en este sector y lo que representa para el país y los panameños. Hemos integrado un equipo para ayudar a clientes en ese nicho, con abogados especializados en las áreas de derecho inmobiliario y fiscal, además del área transaccional”.

¿Qué tan importante es el acompañamiento que ofrece ARIFA a sus clientes cuando estos han decidido vender parte o la totalidad de su negocio a un inversionista internacional?

– Estif: “En el tema de fusiones y adquisiciones, cuando uno observa el mapa de América Latina se percibe inmediatamente un riesgo político incremental en varios países como Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela y hasta Colombia, o de problemas de finanzas públicas como es el caso de Costa Rica. En ese sentido, Panamá luce como una luz en un escenario más grande de incertidumbre”.

“Aquí hay un mensaje importante para el empresario panameño que con mucho esfuerzo ha desarrollado un negocio exitoso y que después de una, dos o tres generaciones decide que es el momento de vender o aceptar una inversión extranjera. Es absolutamente fundamental, cuando va a darse ese salto, que es posiblemente la decisión más importante de una generación o de una familia, acompañarse de una firma que entienda cómo los compradores institucionales, los fondos, los actores internacionales piensan, porque no se trata de que hoy amanecí, decidir vender y pasado mañana vendo. Hay un trabajo preparatorio importante previo a la venta, y el no hacer ese trabajo preparatorio de ordenar la casa, hacer limpieza y poner en orden todas las cosas que un comprador va a identificar y que va a ver con lupa al evaluar la empresa, representa en muchos casos una diferencia de millones de dólares en el precio que está dispuesto a pagar el comprador internacional”.

Sobre este punto Fernando Arias F. añadió: “Hacemos una debida diligencia completa para conocer todas las posibles contingencias del activo que se va a adquirir y que esto sea divulgado y tomado en cuenta previo a la compra. También identificamos quién es el cliente, cuáles son sus necesidades y por qué quiere llevar a cabo la respectiva transacción. Así protegemos el activo que desea comprar. Por ejemplo, si el objetivo es comprar una compañía regulada que tiene una concesión y el negocio depende de la concesión, lo primero que hacemos es ver cuándo termina dicha concesión, qué consentimientos se tienen que obtener para cederla, si se puede hacer o no. Si se compra una compañía que no tiene tantos activos, pero la marca es fuerte, se verifica que todas sus marcas estén en orden.”

¿Cuáles son las tendencias de negocio que se vislumbra en el mercado?

– Fernando: “Las Fintech son un tema relevante e influyente que está cambiando los mercados a nivel internacional. En Panamá hay muy buenos emprendedores y hemos estado trabajando en temas innovadores como billeteras digitales, criptomonedas, pasarelas de pagos y otros. Estamos viendo que el sector está creciendo y anticipamos que dicho crecimiento sólo incrementará en Panamá a medida que las leyes en el país se vayan modernizando”.

– Estif: “Hablando con clientes de Fintech norteamericanos, europeos y latinoamericanos existe la percepción de que Panamá pudiera ser un país que tiene una oportunidad regional en este negocio. Hay un porcentaje importante de clientes internacionales que se acercan a nosotros, que lo hace pensando en que Panamá sea ese punto de bisagra o de posicionamiento regional o internacional para hacer todas esas cosas. Panamá pudiera aprender de las iniciativas de otros países y hacer algo que sea bien pensado, en un tiempo corto y sacar una ley Fintech y de criptomonedas que atraiga esas empresas, genere empleo de alta calidad en Panamá y ayude al posicionamiento del país en esta versión 2.0 del sistema financiero. Y pareciera que Panamá tiene los ingredientes para ser un jugador internacional en este tema. Creo que todavía no estamos tarde, pero el tiempo es corto. Se puede aprender de algunos países que han introducido leyes sobre el tema aprovechando que, aún sin que Panamá tenga una legislación especializada, ya la gente nos ve naturalmente como una plaza a considerar para estas actividades. Falta solamente impulsar un proyecto balanceado sobre el tema y aprovechar la oportunidad que tenemos en frente”.

Pero no siempre estos servicios están al alcance de todos los que lo necesitan. ¿Cómo maneja ARIFA el tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y su compromiso con la sociedad?

– Fernando: “Desde el 2015, nos hemos enfocado en reforzar la labor del equipo en el área de RSE. La firma ha formalizado y estructurado un comité integrado por socios, asociados y personal administrativo, que se ha centrado en desarrollar los programas “Construyendo en Valores” y “Vive tu Valor” en el Centro Educativo Harmodio Arias Madrid en Capira”.

“Como parte de nuestra labor Pro-Bono, atendemos y orientamos regularmente a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en sus temas legales sin cargo alguno. Hemos ofrecido talleres anuales gratuitos en la Ciudad del Saber para atender las necesidades legales primordiales que enfrentan dichas organizaciones. A raíz de dichos talleres, varias de estas organizaciones nos contactaron convirtiéndose en clientes pro-bono de la firma como Barrios de Panamá, que fue la primera ONG que se registró ante Pandeportes. El ayudar a este tipo de clientes nos brinda, como organización y como individuos, una satisfacción adicional por el impacto positivo que tiene en la sociedad”.

