Panamá urge a Costa Rica resolver situación fronteriza para garantizar flujo comercial

Ramón Martínez de la Guardia, ministro de Comercio e Industrias (Mici), participó este lunes de una Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Integración Económica de Centroamérica, donde se evaluaron las medidas sanitarias aplicadas por Costa Rica para contener la propagación del COVID-19, y su impacto en el comercio regional.

El ministro Martínez expuso que Costa Rica actúa de forma contraria al Sistema de Integración Económico Centroamericano y al mismo tiempo desconoce la voluntad política expresada en la Declaración de Jefes de Estado y de Gobierno del pasado 12 de marzo que reunió a mandatarios de la región.

Urjo a mis homólogos de Costa Rica a resolver la situación fronteriza en forma inmediata, ya que afecta la cadena de valor, lo que desde luego empeora la condición de los sectores económicos involucrados” señaló Martínez.

En marzo pasado, los jefes de Gobierno de Centroamérica recomendaron a los ministros “garantizar la fluidez de las operaciones de comercio internacional en el marco de las regulaciones regionales vigentes en estrecha coordinación con las autorizadas aduaneras, sanitarias y migratorias a efectos de evitar impactos negativos en el andamiaje económico y productivo de la región”.

A claras luces, “los decretos adoptados por Costa Rica son violatorios del Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, que además sirven de sustento al proceso de integración regional”, enfatizó el titular del Mici.

Asimismo, señaló que “no podemos tomar decisiones unilaterales y sin coordinación porque al hacerlo no sólo restringimos la libertad de tránsito que debe existir en toda la región, sino que alteramos toda la cadena de suministro que precisamente hoy día durante la emergencia generada por COVID-19, es mucho más sensible”.

Se espera la conformación de un grupo técnico interinstitucional integrado por las autoridades de comercio, salud, migración y aduanas de cada Estado Parte en un esfuerzo por facilitar y garantizar los intercambios a lo interno de toda la región.