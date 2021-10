Panamá y Gafi acuerdan acciones para reforzar las políticas contra el blanqueo de capitales

El Gobierno de Panamá, representado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), participó en la última sesión del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), para reiterar su compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones para combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El ministro Héctor Alexander, titular del MEF, aseguró la voluntad de esta administración para avanzar en el cumplimiento de los puntos pendientes del Plan de Acción trazado al país. En los últimos 12 meses se ha logrado efectividad en 7 de las 15 acciones comprometidas.

Quedan por cumplir 8 acciones que requerirán celeridad en su ejecución.

Entre otras actuaciones Alexander mencionó el Proyecto de Ley N°624, una iniciativa del MEF, que ya fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional y se espera sea promulgada como Ley de la República antes que concluya el año.

El ministro Alexander añadió que como muestra del impulso que se está imprimiendo a la persecución de los delitos financieros en Panamá, el incremento de las investigaciones paralelas en cooperación con otras jurisdicciones, y las de alto riesgo, relacionadas con delitos precedentes del blanqueo de capitales, como la trata de personas, corrupción, tráfico de drogas y las remesas de dinero sin control adecuado, ya en manos del Ministerio Público.

Sobre las tareas pendientes, el ministro Alexander apuntó que las instituciones públicas involucradas en la puesta en práctica de las acciones del Plan de Acción y que deben demostrar efectividad son conscientes del avance sustantivo y efectivo que como país debemos demostrar en los próximos meses.

Para Panamá, es muy importante salir de estas listas, eso está claro y es cada vez más evidente”, declaró el ministro Alexander en su participación en la sesión del primer debate del Proyecto de Ley N°624.

R00ecalcó la decisión gubernamental de adoptar las condiciones que refuercen la cultura de cumplimiento en el país.

En esta coyuntura, añadió, “Como país pequeño, necesitamos las relaciones internacionales para asegurar nuestro crecimiento y desarrollo, sacando el mejor provecho de nuestro sector de servicios y estamos perdiendo competitividad frente a otras jurisdicciones que se han adaptado a los estándares internacionales”.

“Estamos en una cruzada para salir de las listas. Vamos a hacer el trabajo bien, porque no se trata solo de salir, sino de no volver a entrar en el grupo de países no cumplidores. Una débil transparencia fiscal pone en riesgo la reputación del país”, apuntó Alexander.