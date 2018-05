Panamá y Uruguay acordaron iniciar el intercambio de información en materia tributaria en relación a cuentas financieras a partir de 2017, sobre la base del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para el Intercambio Automático de Información Financiera para Fines Tributarios. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

El subsecretario de Economía y Finanzas de la República Oriental del Uruguay, Pablo Ferreri, recibió en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas al vicecanciller de la República de Panamá, Luis Miguel Hincapié, y a una delegación de la Administración Tributaria panameña.

Como resultado de este encuentro, Uruguay emitió el Decreto No. 103/018, de 24 de abril de 2018 mediante el cual excluye a Panamá de las listas de países de baja o nula tributación establecidas a través del Decreto No. 56/009, de 26 de enero de 2009, y la Resolución de la Dirección General Impositiva No. 1315/017.

En tanto, Panamá también promulgó la Resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Comercio e Industrias No. 002-2018, de 30 de abril de 208, por medio del cual excluye a la República Oriental del Uruguay de la lista de países que discriminan contra Panamá, publicada mediante Resolución No. 001-2018.

El documento entró en vigencia a partir de su promulgación en Gaceta Oficial el 3 de mayo de 2018.

Panamá comunicó formalmente -el 30 de abril de 2018- a la Secretaría del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras de la OCDE, la identificación como socio de Uruguay y por Resolución No. 002-2018 de la misma fecha, excluyó a Uruguay de la lista de retorsión aludida.

Ambos países se comprometieron a continuar trabajando para mantener un buena relación bilateral.