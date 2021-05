Panamá ya ha aplicado 834,556 dosis de vacunas contra la COVID-19

En Panamá se han aplicado 834,556 dosis de vacunas contra la COVID-19, según el reporte emitido este domingo 16 de mayo por el Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud (MINSA).

En tanto, hasta las tres de la tarde en los circuitos 4-1 y 4-2 en la provincia de Chiriquí se colocaron más 37,452 dosis de la vacuna Pfizer durante esta primera jornada de vacunación para adultos mayores de 60 años, embarazadas y docentes.

Como entidad rectora el MINSA recuerda a la población no bajar la guardia y a pesar de recibir la vacuna contra el COVID-19, es primordial preservar las medidas de autocuidado como el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de alcohol, mascarilla, gel alcoholado y pantalla facial.

Informe del Aeropuerto de Tocumen

Por otro lado, el MINSA destaca que desde que el Aeropuerto Internacional de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 108,223 pruebas y se han detectado un total de 1,337 viajeros positivos.

El reporte de las últimas horas señala que de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron a Panamá a través de esta terminal se lograron detectar 8 pasajeros positivos por COVID-19.

Paralelamente, indica el informe del Minsa, desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No.260 y 486, que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, se han detectado a través de la prueba de SARS-CoV-2 un total de 96 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total de 14,093 que ingresaron desde la aplicación del decreto.

Doscientos ochenta y un viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles NO COVID donde permanecerán hasta hacerle una tercera prueba.

Informe epidemiológico

En Panamá se contabilizaron 359,214 pacientes recuperados, 344 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 370,877.

A la fecha se aplicaron 6,626 pruebas, y se mantiene un porcentaje de positividad de 5.1%.

En las últimas 24 horas no se ha registrado ninguna defunción, y se totalizan 6,296 acumuladas, para una letalidad del 1.7 %.

Los casos activos al día domingo sumaron 5,367. En aislamiento domiciliario se reportan 5,026 de los cuales 4,768 se encuentran en casa y 258 en hoteles. Los hospitalizados suman 341 y de ellos 281 se encuentran en sala y 60 en UCI.