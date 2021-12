Panameña, primera mujer de AL en llegar al Directorio Global de la organización de Ingenieros más grande del mundo

La panameña, Guadalupe González, inauguró un nuevo capítulo en Latinoamérica en el campo de la participación profesional de la mujer al convertirse en la primera Ingeniera que asume un cargo en el Directorio Mundial de la Sociedad de Potencia y Energía del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE PES, siglas en inglés), destaca un comunicado de prensa de este organización.

El nombramiento de González, actual directora de Electricidad de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá, se produjo como Member at Large del Programa de Diversidad e Inclusión de la Junta Directiva de IEEE PES.

La IEEE PES es el foro de Ingenieros más grande del mundo con cerca de 40.000 miembros en los 5 continentes. Además, es la sociedad de mayor antigüedad del planeta en el campo de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica centrada en la promoción del conocimiento científico de esta disciplina.

En relación con la designación en el Directorio de IEEE PES, González señaló que se ha propuesto como una de las metas contribuir a combatir los “estigmas, que lastimosamente surgen en casa, de que las carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) son para hombres”.

“Las creencias de ese tipo las siembran los padres y familiares a las niñas desde edades tempranas, a veces, sin pensarlo. Lo que se debe hacer es procurar involucrar al niño y la niña en ambientes que promuevan las ciencias y matemáticas para todos. Adicionalmente, cuando la mujer ya se encuentra en la etapa laboral, también es importante crear las condiciones que le permitan ser madre y; a su vez, llevar a cabo las responsabilidades laborales sin que esto cree conflictos o limite su crecimiento profesional”, explicó González.

Trabajo pionero

Desde el 2011 ella ingresó en IEEE PES en calidad de voluntaria primero como Vicepresidenta del Capítulo de Panamá de esa Sociedad, pero luego asumió otras posiciones de liderazgo regional en calidad de Representante de Presidentes de Capítulos de Centroamérica y Panamá; además, luego como Representante para Latinoamérica y el Caribe de la iniciativa Women in Power, la cual busca destacar el papel de la mujer en el sector energético.

“En la Sociedad de Potencia y Energía en estos momentos estamos levantando una serie de datos para tener una base de información de la situación de diversidad con el fin de desarrollar una hoja de ruta en el año 2022 que nos permita tomar acciones para ser más incluyentes”, explicó González.

Por su trabajo en IEEE PES y Women in Engineering en América Latina y Panamá, en el 2016 González fue una de las ganadoras del IEEE MGA Achievement Award y el IEEE Premio Manuel López Spla de la Sección de Panamá.

González egresó de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), donde obtuvo una licenciatura en Ingeniería Electromecánica y, además, posee un Doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Texas A&M University en Estados Unidos.

“Siempre me han gustado las matemáticas y mis padres me motivaron el amor por las ciencias, además que me gustaban los retos académicos, así que cuando me tocó elegir una carrera, consulté cuál de las ingenierías era la más difícil en Panamá, me dijeron que Ingeniería Electromecánica, me llamó la atención y de ahí me encantó todo lo que se podía hacer en el ejercicio de esta profesión especialmente en el área en que especialicé que es la electricidad”, explicó González.

En los últimos años la participación femenina de las panameñas en carreras STEM ha mostrado un crecimiento permanente.

En la UTP durante el primer semestre del año 2021 un total de 10.208 mujeres se matricularon en las Facultades de Ingeniería Civil, Eléctrica, Industrial, Mecánica, Sistemas de Computación y Ciencias y Tecnología, además, en los Centros Regionales de Azuero, Colón, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas.