Panameña recibe Premio Joven Profesional de Latinoamérica

La panameña, Yessica Sáez, obtuvo el Premio Joven Profesional de Latinoamérica que otorgó la Sociedad de Comunicaciones (ComSoc) del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, siglas en inglés) como un reconocimiento al trabajo que ella ha dedicado durante los últimos años a la promoción de la ciencia, la tecnología y las aplicaciones en esa área y otras disciplinas conexas.

El anuncio del galardón otorgado a Sáez, Ingeniera en Electrónica y Telecomunicaciones, egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá y Especialista en Educación Superior de la Universidad del Istmo de Panamá, fue dado a conocer el pasado 27 de diciembre en el reporte de premiaciones de ComSoc Latinoamérica incluido en el último boletín de noticias de IEEE.

Fui nominada por los voluntarios del Capítulo de Panamá de ComSoc de IEEE, a quienes les estoy muy agradecida. He estado trabajando con mucho ahínco en esta Sociedad, tanto en el país, como en toda América Latina, pues actualmente soy la presidente de ComSoc Panamá y la Social Media and Web Page Coordinator de ComSoc Latin America. Pienso que las evidencias mostradas en mi nominación fueron pieza clave para haber sido seleccionada”, destacó Sáez quien posee una Maestría y un Doctorado en Ingeniería Eléctrica de Texas A&M University, College Station, Texas, EE. UU.