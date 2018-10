Panameñistas salen a votar para elegir candidato presidencial

Un total de 368, 428 personas habilitadas para votar el oficialista Partido Panameñista celebra hoy domingo sus elecciones primarias en las se elegirá al abanderado presidencial de ese colectivo político de cara a las elecciones de mayo de 2019, teniendo como principales protagonistas al alcalde de la ciudad capital, José Blandón y el exministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu.

Blandón concurrió a ejercer su derecho al voto en las primarias panameñistas en el Instituto América en donde hizo un llamado a sus copartidarios para que salieran votar temprano, pensando siempre en cuál de los aspirantes tiene la experiencia y los conocimientos para ser el candidato presidencial del Partido Panameñista y llevar ese partido a un triunfo electoral en mayo próximo.

También señaló que se espera que aproximadamente entre 40% y 50% de los inscritos ejerzan hoy su derecho al voto en estas elecciones primarias.

Por su parte, el ex ministro de Vivienda, Mario Etchelecu, ejerció su derecho al voto en estas primarias en el Colegio Elena Ch. de Pinate, en el corregimiento de Juan Díaz, aprovechando la oportunidad para aclarar que él no es el ungido del presidente de la República Juan Carlos Varela, destacando que si bien los une una gran amistad ha desarrollado una campaña con criterio propio y aunque está orgulloso de muchos de los logros de la actual administración, también admite que existen muchas cosas que se pueden mejorar.

Etchelecu también hizo un llamado a los miembros del Partido Arnuslfista para que salgan a ejercer su derecho al sufragio en estas elecciones primarias y que lo hagan a conciencia, teniendo como norte la elecciones de las personas más idóneas para competir dignamente para ocupar los distintos puestos de elección popular en las elecciones de mayo de 2019.

Redacción

Capital Financiero