Panameños celebran día mundial de las aves viajeras

La Asociación Adopta Bosque Panamá (Adopta), Environment for the Americas (Efta) y el Parque Municipal Summit, celebran por primera vez en Panamá este 13 de octubre de 2018, el Día Mundial de las Aves Migratorias; la agenda incluye concurso de dibujos y de disfraces, caminata de observación de aves, charlas educativas, comidas y refrescos.

Por iniciativa del Smithsonian Migratory Bird Center, se creó el Día Mundial de las Aves Migratorias en 1993 y en los primeros 10 años solo se celebraba en Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá”,

Susan Bonfield, La directora de Efta,

Bonfield compartió con Capital Financiero que Efta tomó el desafío de incrementar la participación del programa en todo el Hemisferio Occidental y en 2018 se ha logrado la mayor participación de los países de América Latina; el tema de este año es “Conservando a las aves durante 365 días” y en Panamá han sumado a la asociación Adopta y al Parque Municipal Summit.

Trabajamos con la Convención de Especies Migratorias (Naciones Unidas) para aumentar la comprensión de conservar las aves en todo el mundo y nosotros estamos enfocados en el Hemisferio Occidental”,

Bonfield

Por su parte, el director ejecutivo de Adopta, Guido Berguido dijo a que la asociación nació de un grupo de biólogos que realizaba investigaciones en el Cerro Chucantí, provincia de Darién, y que observaban como el bosque se reducía cada vez más y decidieron comprar inicialmente 42 hectáreas para conservarlo.

Destacó que junto a Efta, celebraran por primera en el país el Día Mundial de las Aves Migratorias, las cuales ya iniciaron su periplo desde Canadá hacia Suramérica.

Anualmente pasan millones de aves por Panamá y es vital que los bosques sean protegidos porque representan fuentes de alimentos y sitios de descanso en su larga travesía. Berguido dijo que la mayoría de las aves viajan de noche y son monitoreas por estaciones de radares y las migraciones más visibles son las de águilas y zopilotes.

Más de 385 especies de aves de EE.UU., y Canadá, emigran todos los años a Suramérica en busca de alimentos y ambientes más cálidos”,

Bonfield.

Durante la travesía, estas aves enfrentan múltiples desafíos, a causa del cansancio de recorrer miles de kilómetros están cansadas y vulnerables a los depredadores, así como a las torres con grandes ventanas de vidrios de las ciudades de Latinoamérica.

En el área económica, Bonfield destacó la importancia de las aves en mantener el equilibrio ambiental en los campos agrícolas y en la salud humana. A la vez, que Berguido reafirmó el compromiso de incrementar la protección de los bosques panameños.

