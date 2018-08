Panameños conocen sobre Grupo MIA, una empresa social que genera valor

“Combato de manera frontal la pobreza porque no estoy dispuesto a vivir en un mundo lleno de pobres”, expresó el fundador y presidente de Grupo MIA de México y autor de libro: “Capitalismo Social: La Conexión entre la riqueza y la base de la pirámide”, Guillermo Jaime Calderón.

El empresario social compartió el caso de éxito de Mejoramiento Integral Asistido (MIA) en el desayuno de líderes empresariales realizado el 7 de agosto como parte de la agenda de la Semana de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 2018 que se realiza del 6 al 9 de agosto, organizada por Sumarse en la capital panameña.

Guillermo Jaime dijo que actualmente hay 7,000 millones de personas en el mundo y 4,000 millones gana menos de $10 diarios. En un país desarrollado como Estados Unidos (EU) el 13% de la población se encuentra en estos niveles y en América Latina 400 millones.

Capital Financiero, al conversar con el empresario mexicano sobre los temas claves que deben tener en cuenta los que deciden iniciar este camino.

Lo primero es dejar de pensar que es filantropía, hay que hacer la tarea, un buen plan de negocio y prepararse. Pensar como un verdadero empresario social y no como un emprendedor social”,

Además, “quitarnos el paradigma que los emprendedores sociales vivimos de la caridad. Hay que perder el miedo, descolgarse el morral, tomar el portafolio y pensar como verdaderos empresarios. Siempre apostando que la rentabilidad de la empresa va provenir no del margen sino del volumen, haciendo negocios con transparencia, responsabilidad y eficiencia”.

Entre las anécdotas compartida por Guillermo Jaime, estuvo que un amigo le auguro que solo vendería unas cuantas casas de interés social cuando decidió salir del mundo corporativo para hacer realidad su meta.

El éxito es un camino no un destino. Apenas estamos empezando y hay mucho por hacer. Tenemos un mundo por cambiar y ser una empresa muchísimo más grande. Cada vez que me acuerdo de él me inspiro a crecer más”,