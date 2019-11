Para emprender hay que perder el miedo a fracasar

En encuestas realizadas en Panamá, un alto porcentaje de las personas con interés en emprender, citan el miedo al fracaso como razón para no iniciar un negocio. Desde el colegio la palabra fracaso es la peor amenaza para un niño.

La presión social y el terror al “que dirán” paraliza a las personas y las mantiene dentro de una burbuja de conformidad, para salir de ella es necesario un evento trascendental de vida, que no les deja ninguna opción de supervivencia, sino emprender su propio negocio.

Encima de eso, está el tema de la baja autoestima, no recibimos palabras de aliento de padres ni de profesores, esto nos deja la huella de que no tenemos lo necesario para ser exitosos, no somos suficientemente buenos, así que mejor escondernos en la masa de mediocridad, usemos uniforme y esperemos que nadie note nuestra existencia.

Por si esto fuera poco, el emprendedor, tiene un grado mayor de dificultad en lo que a miedos se refiere.

El emprendedor tiene que hacer todo en su proyecto y una tarea imprescindible para salir adelante es la de vender. Ese es otro gran miedo de las personas, el terror a ser rechazado, a ser vulnerable.

Cuando vas a arrancar un negocio no tienes otra opción; has descubierto un gran problema y como solucionarlo, pero debes comunicarlo a los demás, intentarás conseguir socios que te acompañen, posibles inversionistas, saldrás a validar tu idea dentro del público, todo esto es vender.

Cuando la gente dice, es que no tengo la plata, no me alcanza el tiempo, no encuentro una buena idea, a veces es verdad y muchas veces son excusas, la verdadera razón es el miedo al fracaso.

¿Cómo vencer este miedo?

¿Qué es lo peor que puede pasar?. Y si pasa eso, ¿es el fin de mundo? ¿Se terminará tu vida?.

Muy probablemente la respuesta es no.

Entonces, aumentemos tus probabilidades de éxito.

Cuando vamos a viajar por primera vez o algún lugar desconocidos, estamos muy entusiasmados y al mismo tiempo tenemos un poco de miedo, ¿qué hacemos para manejar este miedo?

Educarnos: Investigar sobre el lugar, sus costumbres, ver videos de Youtube de personas que ya han viajado ahí y sus experiencias, aprender algunas palabras claves en el idioma.

Prepararnos: Conseguir la visa, reservar hoteles y tours, averiguar sobre un seguro de salud.

Recursos: Cuánto dinero necesito, voy a ahorrar para conseguirlo y que no me falte nada. Voy con amigos, estamos alineados en los lugares que queremos ir, que tipo de actividades nos interesan.

Un guía: Buscas en las redes alguien que vive allá y te puede guiar.

Planificaste, venciste el miedo, viajaste y te diste cuenta que no pasó nada, ¡valió la pena!

Igualito pasa a la hora de emprender un negocio, es un viaje hacia lo desconocido, da miedo, pero si te educas, te preparas, buscas los recursos con tiempo y consigues un guía, tus probabilidades de éxito son grandes. Y si aún al final fracasas, no es el fin del mundo.

En conclusión, hay una alta probabilidad de que fracases en tu primer emprendimiento. Lo más importante es la actitud con la que enfrentes ese fracaso. Debes darte cuenta que has ganado valiosa experiencia ¿Cómo vas a mejorar? ¿Qué cambio vas a hacer en tu próximo negocio? Como decía un famoso programa: Prueba superada.

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Boris Wainberg

Consultor, promotor y conferencista en Emprendimiento.

Fundador de PanamaStartups, la comunidad de emprendimiento de Panamá