Para viajar a EE.UU. ahora se necesita una prueba de COVID-19 negativa, advierte la embajada estadounidense en Panamá

La Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Panamá publicó en su página Web un nuevo requisito establecido por el Departamento de Estado y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para viajar a ese país norteamericano que consiste en que, antes de abordar, todos los pasajeros aéreos, a partir de los dos años de edad en adelante, deben presentar el comprobante de una prueba de coronavirus (COVID-19) negativa o un comprobante de que se han recuperado de la COVID-19 antes de abordar.

Este nuevo requisito, que entró en vigencia este martes 26 de enero de 2021, se aplica tanto a ciudadanos extranjeros como a ciudadanos estadounidenses.

Para obtener más información la Embajada de EE.UU. recomendó la página de Web del CDC que contiene los detalles del Requisito de comprobante de una prueba COVID-19 negativa o de recuperación de esta enfermedad para todos los pasajeros apereos que llegan a ese país: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html#_blanko.

Los ciudadanos estadounidenses deben reconsiderar los viajes al extranjero que no sean esenciales. Aquellos que deban viajar al extranjero tras la implementación de esta orden deben considerar cuidadosamente lo siguiente:

Podría tener dificultades para acceder a una prueba. La disponibilidad de las pruebas y los tiempos de respuesta varían ampliamente en todo el mundo. Consulte el sitio web de la Embajada de los EE.UU. de su(s) destino(s) planeado(s), para obtener información sobre las opciones de pruebas. ¿Qué plan tiene para asegurarse de poder obtener una prueba que cumpla con el requisito para poder regresar al país a tiempo?

Podría dar positivo y tener que quedarse en el extranjero. Muchas personas infectadas con el virus que causa COVID-19 son asintomáticas y no saben que son portadoras del virus. Si la prueba es positiva, no podrá regresar al país tal como tenía planeado. ¿Qué plan tiene en caso de que no pueda volver al país durante varias semanas? ¿Dónde se quedará? ¿Cómo financiará su estadía?

Podría tener dificultades para acceder o financiar la atención médica. Los viajeros deben tener en cuenta que la disponibilidad y la calidad de la atención médica varían en todo el mundo y que es posible que el seguro médico privado no cubra los gastos incurridos en el extranjero. ¿Cubrirá su seguro médico su hospitalización u otros gastos médicos en el extranjero? ¿Tiene un seguro de viaje que cubra la evacuación médica a los EE.UU. e incluya la COVID-19 como elemento cubierto?

El Departamento de Estado y los CDC continúan recomendando a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren viajar al extranjero y pospongan todos los viajes que no sean esenciales.

Si debe viajar al extranjero, debe revisar todas las Recomendaciones de Viaje del Departamento de Estado para su(s) destino(s) en travel.state.gov e inscribirse en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (Smart Traveler Enrollment Program http://STEP.state.gov) para recibir actualizaciones importantes de la Embajada o Consulado de los EE.UU. más cercano.

Debe obtener un seguro de viaje que cubra la evacuación médica, y que incluya COVID-19, a los EE.UU., en caso de que se enferme gravemente. También instamos a quienes estén contemplando viajar al extranjero a que revisen las recomendaciones de viaje específicas para el país emitida por los CDC y las orientaciones generales durante la pandemia de COVID-19, información disponible en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html . Los ciudadanos estadounidenses en el extranjero también deben monitorear de cerca las orientaciones de las autoridades locales de salud pública e inmigración en su localización.