A partir del 1 de enero reducirán el pago mensual por la portabilidad numérica en Panamá

Los clientes y usuarios de las concesionarias de telefonía móvil y fija en Panamá reflejarán una rebaja de un centavo en su factura mensual por concepto de la tasa de portabilidad numérica, informó la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) este 18 de diciembre de 2017.

La decisión fue fijada por la Asep, mediante resolución AN No. 971- ADM de 11 de diciembre de 2017, que entrará a regir a partir del 1 de enero de 2018, luego de revisar la tasa anual, se decidió variar el pago de 0.03 centésimos a 0.02 centésimos por cada número asignado activo.

Según la resolución, la medida se fundamentó en un análisis técnico y económico tomando en consideración los costos de operación y mantenimiento de la implementación de la portabilidad numérica y la cantidad de números asignados activos, de acuerdo con el Plan Nacional de Numeración.

En un comunicado se detalló que la Ley 70 de 9 de noviembre de 2009 “que establece una tasa de costos de la implementación de la Portabilidad Numérica y dicta otras disposiciones” fijó inicialmente un cargo mensual de 0.03 centésimos en la factura para cubrir los costos de operación y mantenimiento de la entidad de referencia.

La resolución ordena a los concesionarios de los servicios de Telefonía Móvil Celular (No. 107), Servicio de Comunicaciones Personales PCS (No. 106) y Servicio de Telecomunicación Básica Local (No. 101) aplicar la tasa a los clientes de acuerdo al Procedimiento de Facturación y Cobro de la Tasa de Operación y Mantenimiento para la Entidad de Referencia.

Se informó que para efectos de la aplicación de la Tasa de Operación y Mantenimiento para la Entidad de Referencia y cubrir los costos de la implementación de la Portabilidad Numérica, se definió como números asignados activos “aquellos que se encuentren en uso durante el término comprendido desde la activación de la línea hasta la expiración del tiempo de servicio”.

Para el caso de los clientes prepagos, aplica desde la activación de la línea hasta la expiración del tiempo de servicio de la última tarjeta utilizada para la recarga.

Desde noviembre de 2011 a noviembre de 2017, se ha registrado a nivel nacional un acumulado de 956 mil 507 portaciones. De este total, 893 mil 118 corresponden a telefonía móvil y 63 mil 389 a telefonía fija, detalló la Asep en una nota de prensa.

Nota relacionada: Asep espera llegar al millón de usuarios de portabilidad numérica en Panamá a finales de 2017