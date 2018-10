Pence acusa a China de lanzar un “salvavidas” a Venezuela

“Beijing está usando herramientas políticas, económicas y militares, como también de propaganda, para avanzar su influencia y beneficiar sus intereses en Estados Unidos”, afirmó Pence

“China quiere a un presidente estadounidense diferente”, agregó Pence.

El vicepresidente acusó a China de enfocarse en “industrias y estados que jugarían un papel importante en las elecciones de 2018” en su respuesta a los aranceles proteccionistas que Trump impuso al gigante asiático. “Según un cálculo, más del 80% de los condados estadounidenses en los que se ha enfocado China votaron por el presidente Trump en 2016; ahora China quiere que esos votantes se opongan a nuestro gobierno”, afirmó.

“Queremos una relación constructiva con Beijing, donde nuestra prosperidad y seguridad crezcan juntos, no separados. Mientras Beijing se ha alejado de esa visión, los gobernantes de China pueden cambiar de curso, y regresar al espíritu de “reforma y apertura” que caracterizó el comienzo de esta relación, hace décadas. Los estadounidenses no queremos nada más, el pueblo chino no merece nada menos que eso”, expuso Pence.